尹锡悦弹劾案引全国民关注！林英雄私讯冷漠回「我是政治家吗？爲什么要发声」遭韩网友骂翻！

尹锡悦总统的弹劾案因未达法定人数而没有通过，而「国民歌手」林英雄就时局发出轻率的信息，引发争议。

林英雄7日在自己 IG 写下：「我们十月生日快乐。」并公开和宠物狗一起拍摄的照片。看到该贴文的A某向林英雄发送 DM（私信）批判道：「这个时局你在干什么？」对此，林英雄回覆：「什么？」A某写道：「全国国民为了因违宪下达戒严令的总统弹劾案而聚集在一起，虽然不指望你发声，但真的不能坐视不管啊」、「经历过上次戒严令的长辈们，不是你主要消费层吗？」林英雄也回覆他：「我是政治家吗？爲什么要发声？」



相关对话内容公开后，网友们展开激烈的争论，the qoo 的留言已经突破1300则。多数网友批评说：「原来是这种人啊！走好」、「上传照片不是问题，但是私信...」、「这段时间受到了很多人的喜爱，怎么这么让人失望啊」、「即使不是政治家，国民也可以发出自己的声音」、「那去汝矣岛的人都是政治家吗」、「老实待著不就行了，干嘛那么没礼貌地应对」、「果然是韩国男人」、「哇 语气怎么回事...？跟平时的形象完全不一样」等等，相反也有部分网友认爲，不发声也是一种自由。



对於该 DM 是否由林英雄亲自发送的，目前尚未得到确认，最初公开 DM 内容的文章目前也已经被删除。另外，林英雄将於27日至明年1月4日在首尔高尺天空巨蛋体育场举行《林英雄 RE:CITAL》演唱会。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻