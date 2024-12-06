「紧急戒严令」於波犹存，多部剧集&综艺本周停播！《认哥》《我独》《全知干预视角》《现在拨打的电话》《SHOW！音乐中心》《玩什么好呢？ 》改为新闻特辑

受到韩国总统突袭发布紧急戒严令的影响，多部韩剧和综艺节目宣布本周停播，改为播出新闻节目，全民高度关注事态发展。

MBC宣布原定今明两天播出的《我独自生活》《全知干预视角》《Show！ 音乐中心》《玩什么好呢？ 》将全部停播一周，并由《新闻平台（Newsdesk）》和《特别报导（Breaking News）》替代。 原定今日（6）和明日（7）播出的金土连续剧《现在拨打的电话》第5集和第6集也将改为《特别报导》。 日日连续剧《亲切的善珠》6日的播出也被取消。



JTBC方面，原定於晚间8点50分播出的《认识的哥哥》将停播，并改为《新闻室（Newsroom）》特别报导。 JTBC土日连续剧《玉氏夫人传》将於7日和8日晚间10点30分正常播出。



MBN综艺节目《走吧GO》《出气秀 萝卜泡菜》因弹劾投票特别报导而停播。Channel A的土日电视剧《结婚吧YOU》将於7日停播，并於8日连续播出。



此前，尹锡悦总统於3日晚间紧急宣布戒严。 然而次日淩晨，国会190名议员突破戒严部队，出席国会全体会议，并一致通过要求解除戒严的决议案，最终使戒严令失效。 受此影响，多部电视剧和综艺节目相继停播，改为新闻特别报导。 针对尹总统的弹劾案表决预计将於明日-134台湾135-进行。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻