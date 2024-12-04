韩国三大电视台「年末颁奖典礼」目前皆未取消，但总统戒严事件令业界相当不安！《一箱情缘》徐玄振受波及

12月份本来是迎接年末各大颁奖典礼：演技大赏、演艺大赏、歌谣大战庆典舞台等活动的好日子，却在韩国总统尹锡悦宣布紧急戒严后，变了调！大家都在密切关注这场危机。

今天（4日），多位广播电视台公司官员对媒体透露，有传言称三大电视台（SBS、KBS、MBC）的颁奖典礼将被取消，但我们尚未收到任何取消通知，预计将按照计划如期举行。不过，他也态度谨慎的表示「虽然戒严已经解除，但我们都在密切关注事态的发展」。





由孔刘、徐玄振主演的 Netflix 韩剧《一箱情缘》首先受到戒严令的直接冲击，徐玄振原定於今天上午在首尔钟路区接受采访，但决定取消。原则上目前明星活动或大型聚会都未受到限制，一切恢复正常运作，但却因为总统宣布戒严事件，很可能导致社会混乱，主办单位也因此采取了比较保守的作法。





尹总统於前一天（3日）10点23分发表公开演说宣布戒严。紧急戒严是指在发生军事战争、事件或类似的国家紧急状态，社会秩序受到极大扰乱，难以履行行政和司法职能时，总统宣布实施戒严。宣布戒严后，戒严指挥官负责戒严区域内的所有行政和司法事务。



而在今天（4日）凌晨1点左右，国会在全体出席会议的190名议员的同意下通过了解除戒严的决议。之后凌晨4时25分，在宣布戒严6小时后、国会通过要求解除戒严的决议后3小时30分钟，尹总统就戒严问题发表了后续谈话，并解除了戒严。对韩国人民来说，就是闹了一场大笑话般，弹劾总统、要求他下台的声浪也越来越坚定。

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