《背著善宰跑》金惠奫将搭配申东烨、金知妍 担任《2024年SBS演技大赏》MC

12月21日即将播出的《2024年SBS演技大赏》，今年将请到申东烨、《背著善宰跑》金惠奫以及《金字塔游戏》金知妍三位共同担任MC，为年底的颁奖典礼增添不少风采。

目前SBS演技大赏的象徵人物非申东烨前辈莫属，已经连续8年担任MC，他沉著稳定的主持风格，也总是能掌握全场气氛，是非常令人信任的选择。金惠奫与金知妍两大美女对於SBS颁奖典礼来说，自然是新面孔，但两位之后都将有主演的作品在SBS播出，担任2024年的年底颁奖典礼MC更是意义深远。



金惠奫在2024年以tvN电视剧《背著善宰跑》受到广大观众们的喜爱，下一部作品自然也备受期待，她将演出SBS的作品《虽然从今天开始是人类》，在年末颁奖典礼就现身也让观众们更加期待。金惠奫自出道以来首次担任颁奖典礼的MC主持人，将为典礼带来无限活力与能量。



苞娜金知妍在2024年也透过TVING的原创电视剧《金字塔游戏》而受到瞩目，2025年即将在SBS播出的新电视剧《鬼宫》也将由她主演，将再度挑战历史剧作品，SBS在年底即预告两位优秀女演员即将加入2025年的电视剧行列，於是在颁奖典礼上先以MC身份与观众们见面。



今年的得奖者会是谁，也更加令人好奇，《2024年SBS演技大赏》将於12月21日星期六下午8点35分（韩国时间）在SBS播出。

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