崔振赫见面会幕后！超「天才」把衣柜改造一人KTV，妈妈气到叫梦实咬他XD

崔振赫10月底才来台湾举行见面会，他担任固定班底的实境综艺《我家的熊孩子》近日曝光了幕后花絮。

《我家的熊孩子》上周播出的EP.419，崔振赫在家突然开始清空衣柜、剪裁隔音海绵，他说他要为见面会练歌，要把衣柜改造成唱歌间。妈妈看著他把一个衣柜清空相当傻眼，因为他动的是妈妈的衣柜啊！

崔振赫解释只有妈妈的衣柜能够让他挤进去，妈妈无可奈何让他使用。崔振赫开始唱歌，原本听起来隔音还不错，结果他飙高音的时候声音相当清楚，妈妈跑来骂人：「别大呼小叫！为什么一直尖叫？尖叫声，尖叫声很刺耳！安静点！」妈妈甚至叫夣实「哥哥太吵就去咬他」！



崔振赫后来再拿出法「隔音麦克风」，但他看起来使用错误，声音照旧传出来，妈妈再度上门：「呀！别唱了！差不多好了，出来！都说很吵了！你下去听一下啊！」崔振赫被妈妈赶出来，他觉得是妈妈太敏感、要妈妈进去唱唱。妈妈叫了老半天倒没那么吵，不过崔振赫还是投降了。



后续崔振赫和妈妈聊为了见面会准备的新歌〈想跑过去抱住你〉，气氛完全不同，因为崔振赫表示亲自写了一部分歌词，妈妈听著听著「八卦魂起」：「那是婉转地在写谁吗？女友？」崔振赫不好意思回应：「都是经验…………」结果妈妈话锋一转问他和前女友有没有金钱往来，崔振赫老实说「没借过但有给过」，妈妈只是笑笑：「唉唷，你真厉害！」



除了唱歌，崔振赫还找上名师Aiki练舞，虽然看起来不太妙，但实际上见面会崔振赫秀得还不错呢！

▼相关影片（香港观众可至黄Viu收看完整节目）



▼崔振赫见面相关影片（8:50跳舞；10:09新歌）



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