朴成焄加盟润娥新剧《暴君的主厨》，联手《来自星星的你》导演、演绎美食家燕山君与未来厨师的火花

小编感到好奇：朴成焄出演这部剧之后，会不会又换了一个名字呢XD

《暴君的主厨》因少女时代成员润娥担任女主角、《来自星星的你》导演张太侑执导而备受关注，据「韩经新闻」独家报导，男主角已敲定由朴成焄出演。

《暴君的主厨》改编自网路小说《作为燕山君的厨师生存下来》，讲述一名厨师在登上事业巅峰的瞬间穿越到过去，虽然要接受极恶暴君的点评，但同时也遇到了身为顶级美食家的国王。



朴成焄即将出演的角色，便是这位在暴君与美食家之间转换的国王。 朴成焄、润娥、张太侑导演都是「票房不败」的实力派，三人的合作让人对《暴君的厨师》充满期待。

朴成焄此前接连出演了Netflix《黑暗荣耀》、ENA《陌生人》《绑架之日》、tvN《眼泪女王》等剧集，不仅作品本身兼具艺术性与大众性，朴成焄的演技更是有目共睹，每部剧播出后观众都记住角色名字、反而记不住他的真名，令人哭笑不得。 朴成焄担任主演之一的Netflix原创剧《鱿鱼游戏2》即将於12月26日公开，更让人对他未来的演艺事业充满期待。



润娥在JTBC《欢迎来到王之国》后时隔两年回归电视剧，从酒店优秀员工变为穿越回古代的顶尖厨师，与朴成焄的合作让人倍感好奇。



导演张太侑此前执导过SBS《风之画师》《树大根深》以及《来自星星的你》，每每引发大量关注，今年2月完结的MBC《夜晚盛开的花》也展现了他在历史剧方面的强大实力，令观众对他此次的执导充满期待。

此外，《暴君的厨师》目前正在讨论於明年通过tvN播出。

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