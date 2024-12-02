【炸裂长文】D社戳穿闵熙珍谎言：NewJeans直播记者会是她指使，背后称艺人是「不懂事的小孩、只会对著镜子跳舞」！六大要点一次看

Dispatch今日下午发布报导，爆料闵熙珍一手安排NewJeans行动、帮自己舆论造势，背地里却贬低她们是「只会跳舞、什么也不懂的小孩」，见过投资方却谎称没有，甚至曾试图用身体换取想要的女团，堪称双面人。小编整理了六大重点，每一个都炸裂！

1. 闵熙珍指使NewJeans召开记者会

NewJeans今年9月11日突袭召开线上记者会，指责HYBE社内霸凌、要求闵熙珍重回ADOR等等，并强调此举是瞒著公司进行、绝非闵熙珍指使，接受KBS采访时还说「闵熙珍曾经劝阻」（目前该报导已删除）。 然而，据D社了解，闵熙珍早就对这次直播一清二楚。

D社公开了闵熙珍与成员父母的Telegram聊天室对话，9月11日直播前夕，有人问「现在开YouTube吗」，闵熙珍回答：「不，7点开。 伯父，现在Bunnies散播了非常好的东西，所以故意推迟了（直播）...（Bunnies）为了孩子们能好好发挥，已经铺好了路啊。」



2. 闵熙珍亲自支持Hanni出席国会

10月9日，Hanni通过粉丝聊天app表示，已经决定为了自己、成员和Bunnies独自出席国会监察会议，对此经纪人和公司都不知情，第一个告诉了Bunnies。

然而，在这前一天（10月8日），Hanni带著参考人出席通知（黄色信封）来到闵熙珍工作室，世宗律师事务所的律师也在场，进行了超过4小时谈话。 闵熙珍轻拍Hanni的背，看起来不像劝阻，更像鼓励她将舞台搬到国会。（D社有拍到照片，可以点进原文里看）

D社认为，真正的父母不会将小孩送上战场，而闵熙珍却将成员当做武器和盾牌，绝非保护之举。



3. 闵熙珍贬低艺人

根据D社获取的对话记录，闵熙珍私下里对艺人毫无尊重，称NewJeans并不是「艺人」，而是一群「不懂事的小孩」：「忍著恶心努力工作，感觉是在为别人做嫁衣，浪费在养那些不懂事的小孩」「她们能懂什么啊？ 只知道对著镜子跳舞，每次看到就有强烈的空虚感」「什么artist啊，已经说过很多次不是了。 好烦，别再说这种话了kk哪来的artist。」



4. 闵熙珍为回归双线作战，透过成员表达个人诉求

闵熙珍一边通过email向公司要求恢复代表职位，一边指使NewJeans通过直播向HYBE施压。 D社获取了NewJeans直播当天闵熙珍发给成员家人的简讯，其中写道「为了恢复公司正常运转，请明确提出让代表重新上任的请求」。

NewJeans在直播记者会中多次强调让闵熙珍回归ADOR，正是闵熙珍当天上午向HYBE提出的要求。 当时闵熙珍因为谴责性骚扰受害者而遭到批评，NewJeans的直播一举扭转舆论，拯救闵熙珍的正是这些「不懂事的小孩」。



5. 闵熙珍会见外部投资方

闵熙珍11月5日向记者发通稿称，自己从未见过任何投资方。 然而据D社了解，9月30日，闵熙珍在NewJeans成员亲戚B某的牵线下，见到了通信设备公司DAVOLINK的会长A某，三人在A某家聊了3个多小时。 A某认为闵熙珍和B某当时已开始准备离开HYBE，向D社原样转达了闵熙珍当时的提问：「我能带著NewJeans出来吗？」

A某表示一开始是B某主动联系他，询问能否给闵熙珍投资50亿。 基於投资方面的讨论，A某在会见闵熙珍后2天预告将任命新的理事李某和朴某，这两人都与闵熙珍认识。 然而此举未能真正执行，因为闵熙珍突然否认与DAVOLINK见面一事。 A某向D社吐苦水，称是第一次遭遇这种玩弄：「他们自己说要见面，亲自找上我家里。 然后却说完全没接触过？ 因为这句谎言，我们的股价一下子掉了50%，真的荒唐。」



6. 闵熙珍扭曲的价值观

D社认为闵熙珍的职业观、职场观、女性观都不正常，为达目的不择手段。 例如在挖角NewJeans的过程中，闵熙珍曾拜托巫师向四五位可能提供帮助的男性降下爱情咒术。 根据D社获取的2021年7月聊天记录，闵熙珍说：「我对OOO（HYBE高层）疯了一样地摇尾巴，坐在离很近的位置，说听不清楚、让他靠更近」「我不是想进行性贿赂... 如果睡一觉能让事情变得更顺利，睡也不是不行」「我觉得和OOO睡一觉后，他就会完全被我掌控」。

虽然闵熙珍的勾引计划因为对方拉黑而未能执行，但确实获得了她想要的结果：将SOURCE MUSIC发掘的NewJeans挖角到ADOR。

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