《鬼怪》前世兄妹终於再相见！孔刘真的是「不老鬼怪」？刘寅娜：「和8年前一样」

刘寅娜的 YouTube 电台节目《You in Radio》日前公告孔刘将作为嘉宾登场，让许多《鬼怪》的剧迷都很期待这对兄妹时隔8年的合体。

今日（28）也公开了预告，孔刘帅气登场字幕还打上「鬼怪降临，寅娜啊～哥哥来了！今天不见恩卓见 Sunny。」接著两人用《鬼怪》场面改编开场白，刘寅娜：「哥哥～为什么又盯著我的麦克风？想做兼职吗？」孔刘：「不是...我不知道这个地瓜的价钱。」



接著还进行「10个提问」，孔刘一开始听到表示很有趣，但后来却大喊：「问题为什么都这么极端？烦死了。」最后整个失神，让人好奇到底是问了什么问题呢 XD



节目中还展现8年间的深厚友情，刘寅娜对《鬼怪》剧本阅读当天孔刘的第一印象和8年过去他依然如故的样子表示惊讶。孔刘说：「寅娜是位优秀的 DJ，很适合 Radio 这个空间。只要叫我，我随时都会过来。」刘寅娜也回答说：「我和孔刘很谈得来，一起聊天的时候真好。」此外，孔刘还将分享明日公开的《一箱情缘》、12月公开的《鱿鱼游戏2》拍摄幕后故事。



另外，《You in Radio（유인라디오）》是把「刘寅娜（유인라）」和「Radio（라디오）」结合而成，以刘寅娜不加修饰、轻松的主持能力和温暖的沟通爲中心的广播形式的内容，预计每周都会公开像是在听广播一样的内容。



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