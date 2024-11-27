Netflix热门韩剧《鱿鱼游戏2》正式预告：主海报「绕圈圈」李政宰站C位，揭晓全新游戏的未知挑战！

预告中印象最深刻的就是由崔胜铉（T.O.P）饰演的叛逆230号，非常坏心的推倒其他参赛者，让游戏现场陷入慌乱！

Netflix 热门韩剧《鱿鱼游戏2》在今天公开了正式预告和全新海报「绕圈圈」游戏，李政宰所饰演的456号成奇勋也强势回归，与神秘戴著黑面具的「负责人」李炳宪将展开一场紧张刺激的对决。随著全新游戏即将展开，巨额奖金也让陷入绝望的人们纷纷赌上性命，而奇勋试图终结游戏的使命也成为本季故事核心。他能否成功阻止这一切，还是这个残酷的游戏将吞噬更多的受害者呢？



▼「绕圈圈」的游戏海报中，参赛者们在这全新的神秘空间里，向著未知目的地冲刺，背景的旋转木马和圆形舞台究竟是什么样的新游戏内容，真的是让人太好奇啦～。



▼正式预告将带观众们再次回到这个令人窒息且充满绝望的世界。曾经的游戏赢家成奇勋坐上了熟悉的礼车，金猪则传出了「负责人」的声音：「456号，你找我有什么事？」奇勋回答：「让我回去参加游戏。」另外，饰演人气角色警察俊昊的魏化儁（魏河俊）也现身其中。



等他再次醒来，又是大家所熟悉的场景，随著游戏开始，英熙娃娃、123木头人游乐场再度出现，就算奇勋奋力劝喊「别动！」，其他参赛者依旧不听，而崔胜铉（T.O.P）饰演的叛逆230号，甚至坏心的推倒其他参赛者，让游戏现场陷入恐慌混乱，他那不畏惧鲜血溅到自己脸上的狂妄模样，令人留下了深刻印象。



随著游戏持续进行，参赛者们在巨大的奖励之前也流露出了最真实的人性样貌，盟友之间的关系动荡与对手之间的火花碰撞，本季将以意想不到的方式提升故事张力，推动游戏的赌注也将全面升级。同时，本季也迎来了令人期待的新卡司，包括任时完、姜河那、朴圭瑛、李阵郁、朴成焄、梁东根、康爱心以及曹柔理，他们的加入将为《鱿鱼游戏》第2季塑造全新的悬疑氛围与复杂的人物关系。





《鱿鱼游戏2》将於12月26日在Netflix全球独家上线，游戏升级，挑战再临。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻