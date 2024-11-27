文佳庇自爆只整过眼睛，最爱「整容妆」！曾霸气发言：女人应该享受女王般的待遇，爱人先爱己

35岁女模文佳庇先是自爆未婚生子，接著D社踢爆她孩子的生父是影帝郑雨盛，连日来的劲爆消息震惊众人，文佳庇也从一名名不见经传的模特，火速成为热搜人物，韩网顺势挖出她的旧物料，引发广大网友的关注。

2018年播出的MBC Every1的某档节目中，文佳庇公开澄清了整容和美黑传闻，她表示：「我曾经说过自己皮肤原本就比较黑，并不是说没有去美黑，际上我很喜欢美黑。 全身上下只做过眼睛的整形，其他地方都没有动过，是我把妆容化得像整容，我的厚嘴唇是真的哦。」



此外文佳庇在同年接受《体育首尔》采访时的言论也引发了广泛的关注。 她表示：「女人应该像女王一样生活，并且应该受到女王一样的待遇。 为了做到这一点，必须先爱自己，自己如何对待自己，别人也会以同样的态度对待你。 如果你把自己当成女王来对待，别人也会把你当成女王看待。」强调了自我爱护的重要性。



文佳庇还自豪地提到：「我很有做饭的天赋，能做出200种不同的菜肴，我的外祖母、祖母和母亲都非常擅长做饭。 如果有男朋友，我会用自己开发的酱料做一道他喜欢的烤菜。 结婚后，如果丈夫有什么想要的，我也能做出任何他想要的菜肴。」



她还说：「从小我就喜欢站在中心位置，我没有竞争意识、没有对手、没有嫉妒，只有一个目标，就是做第一。 如果有对手，那就是我自己。 在未来和人生中，我始终认为自己是主角。」



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