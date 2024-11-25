《爱在独木桥》朱智勋以公开恋爱为赌注挑衅郑有美！将加速罗曼史的展开还是两人的怒火～

tvN新剧《爱在独木桥》朱智勋与郑有美将上演18年前分开又再度重遇的两位同名男女。朱智勋继学生时期之后第二次再度公开打赌的理由是什么？诱发了观众们的好奇心。

tvN新剧《爱在独木桥》剧情描述在仇人的家中同一天出生，并拥有相同名字的男子石智元以及女子尹智媛，在十八岁的夏天一场痛苦的离别后，过了十八年后两人却再度重逢，展开了像仇人战争般的罗曼史。首播描述了从18年后的死对头到18年前的初恋，中间18年之间到底是爱还是憎恨，石智元的父亲带著报复心买下了尹家集团的独木高中，石智元（朱智勋饰）也同样带著报复尹智媛（郑有美饰）的心情而接任了独木高中的理事长，同时带给观众心动与紧张感。



再度重逢的两人一位是独木高中理事长，一位则是独木高中的老师，智元对上智媛不须多讲话，从两人锐利的对望眼神就已经火花四溅，杀气腾腾，旁人都深怕被波及。就像在学生时期打赌期末考的成绩一样，石智元又再度公开在聚餐的场合挑衅尹智媛老师，尹智媛并不是会轻易低头的性格，两人继学生时期后的第二次赌注也备受期待。



《爱在独木桥》由朱智勋与郑有美所展开的仇人罗曼史已拉开序幕，也令观众们相当期待后续的发展，到底互看不顺眼的两人，什么时候会转为粉红恋爱？



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