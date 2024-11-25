Disney+《江南B-Side》她纵身一跃领便当网友太不舍！幕后大BOSS终於曝光

一年即将结束，不过Disney+的好剧一档接一档！不管是正在热播的《热血司祭2》还是朴信惠的翻红作《来自地狱的法官》都是今年话题度最高的韩剧之ㄧ。至於由男神池昌旭主演的Disney+原创剧《江南B-Side》更是让各大论坛讨论度破表！如今剧情将迈入最高潮，真正幕后黑手也终於曝光，但却也有人纵身一跳领了便当。

幕后黑手崔社长

在最新两集中，垄断毒品市场与掌控江南区夜店的真正大BOSS、「江南贸易」崔壑久终於现身，他顶著一头苍苍白发，总是穿著西装笔挺，但却做尽各式各样的肮脏之事。他表面上开设制药公司，更想独占原料获得合法经销权。私底下让新兴毒品流窜，等到毒虫上瘾后，再回头找上自己经营的生物城治疗。

不仅如此，更利用酒店小姐们来当实验品，测试毒品的成效，还能吸引买家上门，可恶程度让网友气喊应该让《来自地狱的法官》的朴信惠好好教训一番！



再见了！滓熙

《江南B-Side》故事发生起源，正是其中一名小姐金滓熙。她曾经是江南夜店最出色的王牌，但却因为握有一段不可告人的影片遭到黑道追杀。在最新集数中，她虽然被警方救出来，但她得知最好的朋友，同时也是刑警姜董佑（赵佑镇饰演）的女儿霓舒因为她被绑架后，选择交出自己换回霓舒。

滓熙知道自己应该要做出了断，她默默说了一句「我应该早点做这件事...」因此刻意透过直播举办盛大回归派对，在镜头前破窗了结生命，滓熙的死也成为剧情最大转折。



尹吉晧真名曝光

与滓熙虽然是小姐与马夫的关系，但尹吉晧（池昌旭饰演）知道自己对她的感情，两人的暧昧情也成为全剧最大看点。然而得知滓熙的死之后，尹吉晧先是揍了姜董佑一顿，悲痛大喊「不是说好要保护她吗！」还决定豁出去，向逼死滓熙的江南贸易成员K寻仇。而K一看见他似乎早就有所准备，还喊了尹吉晧的真名「金珉锡」！两个人之间还有什么关系？在后续集数中势必将是关键。



闵检的身份

要说最新两集大爆点，就不能不提到检察官闵书真的改变！视找到真相、奉行正义为宗旨的她，却在跟崔社长谈话过后选择明珠暗投，自愿变成崔社长的棋子，帮他除掉政府内碍眼的人。她的事业也开始顺风顺水，一路直升机式的升官成为最高检察厅的反贪腐科部长。

然而这样的举动却让网友好奇，她到底在打什么算盘？闵书真真的是卧底，还是被眼前的利益迷失自己？下周将迎来最终大结局，请一定要锁定每周三首播的《江南B-Side》。



Disney+ 原创剧《江南B-Side》每周三下午 4:00 上架新集数

●《江南B-Side》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-tw/series/gangnam-b-side/1upTMqmxuwvv

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻