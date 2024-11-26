【韩网热门】第46届百想艺术大赏「DON'T LXXK UP」照片，多位明星可爱出镜
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【韩网热门】第46届百想艺术大赏「DON'T LXXK UP」照片，多位明星可爱出镜

明星   2024年11月26日   星期二09:21   Tracy  

（封面图源：theqoo）

第46届百想艺术大赏设置了「DON'T LXXK UP」拍照环节，让明星们留下了四宫格照片。

1. BIBI
（图源：theqoo）

2. IVE安俞真
（图源：theqoo）

3. 李正河&高允真
（图源：theqoo）

4. 柳承龙&李正河&高允真
（图源：theqoo）

5. 南宫珉
（图源：theqoo）

6. 金高银&朱钟赫
（图源：theqoo）

7. 廉惠兰
（图源：theqoo）

8. 罗暎锡
（图源：theqoo）

9. Calm Down Man &罗暎锡&朴正民
（图源：theqoo）

10. 金秀贤
（图源：theqoo）

11. 安俞真&金秀贤
（图源：theqoo）

12. 李到晛
（图源：theqoo）

韩国网友评论：
1. 罗暎锡非常HIPHOP
2. 金秀贤太帅了
3. 南宫珉好可爱啊
4. BIBI太会摆pose了
5. 李到晛很会拍
6. 李到晛也出来了啊，廉惠兰看上去超级幸福
7. 柳承龙怎么这么搞笑
8. BIBI太会拍了，金秀贤和安俞真像一对相爱相杀的兄妹
9. 超级期待BIBI今后的表现
10. 忘不掉BIBI第一次看到DON'T LXXK UP时大受冲击的表情，拍出了画报的水平
11. 大家怎么都这么可爱
12. 金高银那对太会拍了，帅气+可爱
13. 看到廉惠兰，连我都心情变好了
14. BIBI太有奉献精神了，哈哈哈哈哈哈
15. 安俞真长著一张演员脸
16. BIBI像是在拍自己专辑的封面照
17. 安俞真好青春，衣服看上去也很舒服
18. 安俞真、金秀贤这个组合怎么回事，哈哈哈哈哈
19. 安俞真是因为什么得奖的？？
20. Calm Down Man居然这么帅，吓我一跳

原文：https://theqoo.net/square/3501169662

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