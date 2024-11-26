【韩网热门】第46届百想艺术大赏「DON'T LXXK UP」照片，多位明星可爱出镜

第46届百想艺术大赏设置了「DON'T LXXK UP」拍照环节，让明星们留下了四宫格照片。

1. BIBI



2. IVE安俞真



3. 李正河&高允真



4. 柳承龙&李正河&高允真



5. 南宫珉



6. 金高银&朱钟赫



7. 廉惠兰



8. 罗暎锡



9. Calm Down Man &罗暎锡&朴正民



10. 金秀贤



11. 安俞真&金秀贤



12. 李到晛



韩国网友评论：

1. 罗暎锡非常HIPHOP

2. 金秀贤太帅了

3. 南宫珉好可爱啊

4. BIBI太会摆pose了

5. 李到晛很会拍

6. 李到晛也出来了啊，廉惠兰看上去超级幸福

7. 柳承龙怎么这么搞笑

8. BIBI太会拍了，金秀贤和安俞真像一对相爱相杀的兄妹

9. 超级期待BIBI今后的表现

10. 忘不掉BIBI第一次看到DON'T LXXK UP时大受冲击的表情，拍出了画报的水平

11. 大家怎么都这么可爱

12. 金高银那对太会拍了，帅气+可爱

13. 看到廉惠兰，连我都心情变好了

14. BIBI太有奉献精神了，哈哈哈哈哈哈

15. 安俞真长著一张演员脸

16. BIBI像是在拍自己专辑的封面照

17. 安俞真好青春，衣服看上去也很舒服

18. 安俞真、金秀贤这个组合怎么回事，哈哈哈哈哈

19. 安俞真是因为什么得奖的？？

20. Calm Down Man居然这么帅，吓我一跳

原文：https://theqoo.net/square/3501169662

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