私生饭不是粉丝而是犯罪！除了宋再临，他们也深受私生困扰：睡觉时被人亲，收到未订的外卖

演员宋再临的突然离世令无数网友陷入悲痛中，此后韩媒爆料他长期受一名日本私生饭的骚扰，令人很难不把两者系到一起，也许私生饭就是将宋再临逼到绝境的导火索。 （私生饭是指极端、痴迷於明星个人生活的粉丝，他们通过侵入明星的隐私空间、跟踪、偷拍、骚扰等行为，试图接近甚至控制偶像的私人生活。 ）

宋再临於本月12日在首尔城东区的住所被发现身亡。 据报导，是一名原本与他约好共进午餐的朋友发现他倒在住所内并报警。 事发后，韩网各大论坛迅速传播了关於一名日本私生饭长期纠缠骚扰宋再临的消息。 据悉，该私生饭不仅公开辱駡宋再临的亲友，还持续散布他的个人隐私和生活相关内容。



随著韩流文化在全球掀起热潮，海外私生饭的犯罪行为也呈现增加趋势。 私生饭侵权行为不再局限於在韩国国内，而是发展为跨国现象。 韩国偶像团体遭遇私生饭侵害的事件早已屡见不鲜。 例如，有私生饭曾试图出售 EXO 成员的内衣，甚至有私生饭潜入金在中的家中，企图在他熟睡时亲吻他。



女团 TWICE 成员 娜琏 也曾遭受来自一名德国籍男子的长期跟踪骚扰。 该男子不仅在娜琏的直播中公开要求见面，还曾搭乘TWICE的同班飞机，企图接近她。



BTS 防弹少年团 同样深受私生饭侵害，成员 V 的护照资料曾被泄露，令他深感困扰；忙内柾国（Jung Kook）也数次收到私生饭送来的未订餐食品，气得他公开表达愤怒。



私生饭行为不仅给明星本人带来巨大心理压力和威胁，也对明星周边的亲友、工作人员甚至普通粉丝造成困扰和伤害，虽然经纪公司采取了强硬应对措施，但明星们仍然面临巨大压力和不安，而这类私生行为可能最终导致悲剧的发生。

加上这几年多有偏激的事情发生，如今此类问题已无法再被简单视为个别粉丝的恶劣追星行为，本质上是一种不尊重偶像、甚至危害他人安全的犯罪行为。 加强法律惩罚等强有力的制度刻不容缓，只有通过法律、行业和粉丝群体的共同努力，才能从根本上遏制私生饭问题。

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