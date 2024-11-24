小16岁女模为影帝未婚生子！郑雨盛替儿子取胎名，承诺共同抚养

2024年接近尾声，D社砸下大料，曝光影帝郑雨盛与小16岁女模特儿育有一子。

24日晚，D社报导称模特儿文佳菲（문가비，35岁）成为了一名母亲。今年3月她顺利生下了一个健康的男婴。而这个孩子的胎名，是由演员郑雨盛（51岁）亲自取的，因他正是孩子的父亲。

据悉，文佳菲与郑雨盛於2022年在某聚会中相识，之后两人一直保持联系并逐渐亲近。 去年6月文佳菲怀上了郑雨盛的孩子，她将怀孕的消息告诉了郑雨盛，对方对此也感到非常欣喜，并承诺共同承担抚养责任。



D社调查称郑雨盛亲自为儿子取了胎名，和文佳菲一同商讨产后护理中心和医院的相关事宜，为迎接这个新生命做了充分准备。虽然二人并没有以结婚为前提交往，但他们都怀著喜悦的心情接纳了这珍贵的新生命，并决定各自尽最大努力承担责任。郑雨盛方面表示：「去年得知怀孕的消息后，决定珍惜这个珍贵的生命，我将尽全力支持作为父亲该做的一切。」



22日文佳菲向外界公开了儿子的存在，她借自己的生日通过个人SNS分享了儿子的照片，并写道：「作为一名母亲，我勇敢地选择享受更加平凡的幸福生活，我会成为一位充满爱与幸福的健康妈妈。」



文佳菲是1989年出生，2017年通过OnStyle节目《魅力TV》出道。 她凭藉如黑珍珠般充满异域风情的外貌在《Get It Beauty》、《丛林的法则》等节目中广受喜爱。

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