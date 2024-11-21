池昌旭&都敬秀&李光洙&赵允秀加盟复仇动作剧《雕刻都市》！延续《模范计程车》《犯罪都市》现象级人气，Disney+明年上架

Disney+今日宣布新剧《雕刻都市》由池昌旭、D.O.（都敬秀）、李光洙及新人赵允秀担任主演，《模范计程车》《犯罪都市》系列编剧吴尚浩创作剧本、《国民死刑投票》和《极速引爆》导演共同执导，强强联合引发期待。

《雕刻都市》是一部动作剧集，讲述原本过著平凡生活的男人「泰宗」（池昌旭 饰），某天无辜卷入一起残酷的犯罪事件而被投入监狱，随后发现这一切都是由「约翰」（都敬秀饰）策划的，於是对他展开复仇。

这是池昌旭和都敬秀第一次合作。 池昌旭曾在Disney+热播新剧《江南B-Side》和《恶中之恶》饰演掮客、卧底等各种不同角色，展现了深刻的情感演技与高难度的动作戏，这次将挑战背负冤罪并展开复仇的全新角色。



都敬秀在《没关系，是爱情啊》《与神同行》等多部作品中展现了细腻完美的演技，这次将挑战生涯首个反派角色，饰演操纵证据并设计真凶的雕刻家约翰，展现前所未见的冷酷无情一面。



李光洙今年将事业重心从综艺转回演技，陆续在《无路可走：轮盘赌》《海贼：鬼怪的旗帜》《天坑》等作品中诠释截然不同的角色、存在感极强，这次将饰演掌握事件关键的人物「白道京」。



新星赵允洙在Disney+剧集《暴君》中饰演「蔡姿景」，以冷静内敛的性格和卓越的动作表现受到瞩目，将在《雕刻都市》中饰演帮助泰宗复仇的助手「卢恩菲」，带给观众新的惊喜。



除了新鲜的演员组合之外，《雕刻都市》创作班底也值得一提，编剧吴尚浩作家曾创作《模范计程车》第一至第三季剧本，该剧不仅创下同时段收视率第一，在TV-OTT全体话题度统计中亦排名第一，今年上映的千万观影人次电影《犯罪都市4》也是由吴编剧执笔。 导演将由《国民死刑投票》朴信宇导演和《极速引爆》金昌周导演共同担任，一同为观众带来扎实的故事情节和激烈的复仇快感。

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