「洁癖希澈」台湾行只带一个包、衣服重复穿，超意外！包包还展现对Super Junior团魂

Super Junior希澈身为韩国演艺圈里知名的「洁癖者」，却在近日《我家的熊孩子》中透露就算出远门也只带一个包！衣服会重复穿！

《熊孩子》EP.417母子台湾行下集，希澈和妈妈在房间里小憩，希澈大方向镜头展现自己此趟旅程就一个包，包包虽小但五脏俱全，牙刷牙膏、衣裤、充电器、护照……等等都有，但就是不见重要的「换洗衣物」！原来，希澈打算身上的衣服隔天再穿一次，并透露以前Super Junior到南美洲巡演两周时也差不多，只是多带一套衣服，会清洗后交替穿。



希澈爸爸很了解希澈这样的习惯，妈妈也只说：「好简单啊！」此集特别MC「Trot女王」金莲子大概说出了众多观众心声：「（希澈）平时也很爱干净，我以为会带很多行李的！」最搞笑的是……希澈前几小时才摸了许卿焕的脚说有脚臭，急忙用抹抹自己的裤子，真的没有打算换一套吗？（吓）



不过，希澈的包包还意外展现对Super Junior的团魂，拿的包竟然是Super Junior今年1月於日本举行的「SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 ～Blue World～」快闪店周边商品，包包上正印著显眼的「SUPER JUNIOR」。



上述日本演出是希澈因脚伤旧疾，自2019年起宣布不参加巡回演唱会后，这几年罕见地再次站上舞台和队友共舞。这几年来，希澈几乎不参任何需要跳舞的回归活动，Super Junior八成都是以他不在的8人体制活动，加上一些流言蜚语，希澈偶尔会遭受质疑「为何还留在Super Junior」。当然，对大部分Super Junior粉丝而言，他对Super Junior的爱处处都能感受，光是IG与成员互动、本身担任班底的节目经常提到Super Junior即可明白。



除了「SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 ～Blue World～」，今年2月希澈还演出「SMTOWN LIVE 2024 TOKYO」和队友共9人完整合体，更允诺明年20周年会参与巡演「Super Show 10」，广大E.L.F.（Super Junior粉丝）都非常期待。



▼2月「SMTOWN LIVE 2024 TOKYO」期间，也有粉丝看见希澈背同样的包，右为队友东海



희철 동해 ㅋㅋ

둘이 뭐하는데

희철오빠 슈주 가방 매고다녀 너무 귀여워 pic.twitter.com/XgVa0bxKqh — 스테파니 (@steocim10) February 20, 2024

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