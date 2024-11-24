【K社韩文小百科】签字就等於同意！韩国「炮友APP」盛行

「炮友协议」软件在韩国兴起，这到底有没有法律效力？

A某和B某在初次见面时迅速拉近关系，并决定发生性关系。 在进行之前，A某犹豫之后拿出手机打开了一款APP，递给了B某。 他建议通过这款最近发布的「性行为同意APP」来签署一份双方协定，一方在自己的手机上签署协定书并发送给对方，对方在收到后也需签署。 B某在A某的提议下，在这份同意书上签了字。

据韩媒报导，随著性侵指控案件日益增多，类似上文提到的APP陆续出现，允许在性关系发生前通过签署同意书留下双方合意的证据，以预防未来可能出现的法律纠纷。 然而法律界对此也表示担忧，认为这种同意可能是在强迫的情况下达成，从而可能存在被滥用的风险。



据悉此类「性行为同意APP」於今年7月上线，3个月内下载量已超过1000次。 APP开发者和法律顾问金浩平（音译）律师表示，「推出这款服务的目的是为了缓解现代社会中男女之间信任关系日益脆弱的问题。 通过留下双方的同意纪录，可以减少彼此的不安情绪」。 金律师还指出，从男性的角度来看这可以降低对方事后提出「强迫性行为」指控的恐惧; 从女性的角度来看，一旦怀孕，这份文件可以要求男性承担共同责任。



此类APP的出现反映了当今社会与性犯罪相关的诬告案件（指向调查机关虚假举报或控告）增多的现象。 根据韩国警察厅的犯罪统计数据，诬告罪的发生数量从2017年的3690件增加到去年的4809件，6年内增长了30%以上。 虽然诬告罪中并未单独统计性犯罪相关案件，但法律界认为，与性犯罪相关的诬告案件的增长是主要原因之一。

通过APP签署的协议是否具备明确的法律效力，目前尚无定论。 有律师律师表示：「如果能证明性关系一方事先同意，这份证据在被控诉时将具有很强的证明力。 但如果对方主张『同意是在强迫的情况下达成的』或『虽然事前同意了，但在实际性行为时并未同意』，仍可能存在争议。」韩国性暴力谘询中心的专家指出，「通过威胁迫使对方签字后，声称『获得了同意』的情况也可能被滥用。」



此外，由於APP还会记录性行为发生的时间和地点，若数据泄露还会引发新的问题。

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