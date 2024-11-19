《2024 MAMA》完整出演名单，韩国四大经纪公司中唯独JYP旗下歌手团体缺席引发讨论！

说到JYP的旗下歌手团体，你会先想到谁呢？请注意！JYP还是有派人去喔，你们猜猜会是谁？

韩国年度盛事《2024 MAMA》终於公开了连续三天的完整出演名单，但当然也有遗憾无法前往的歌手团体，只是JYP公司却意外成为了话题。



【完整出演名单】

第一天（美国场）：Anderson .Paak（安德森帕克）、ILLIT、朴轸永、KATSEYE、RIIZE、TWS、YOUNG POSSE

第二天（日本场）：BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、IVE、izna、李泳知、ME:I、PLAVE、TREASURE、TOMORROW X TOGETHER（TXT）

第三天（日本场）：(G)I-DLE、aespa、BIBI、边佑锡、G-DRAGON、INI、MEOVV、SEVENTEEN、ZEROBASEONE（ZB1）



连续三天看下来是完全没有JYP娱乐旗下大家熟知的热门团体，像是 2PM、DAY6、TWICE、Stray Kids、ITZY、Xdinary Heroes、NMIXX...等一组都没有出席，反而是JYP的大家长朴轸永出席活动（今年有发新歌〈Easy Lover〉），此情形也引来大批网友反问为何看不到JYP旗下的团体歌手？特别多人提到了 Stray Kids 和 ITZY，但也有许多人回应可能是在忙巡演或者其他重要活动才无法出席，让很多粉丝感到遗憾。







不晓得你心爱的歌手团体是否有出演这次的《MAMA》颁奖典礼呢？《2024 MAMA》将於11月21日（当地时间）在美国洛杉矶杜比剧院、11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋举行，并透过 Mnet 电视台及 YouTube 频道 Mnet K-POP 和 Mnet Plus 向全球进行直播。

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