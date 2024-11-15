宋再临出殡日《我结》「老婆」金昭誾送一程，吐露「难以言喻的心痛」，精灵夫妇成绝响
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宋再临出殡日《我结》「老婆」金昭誾送一程，吐露「难以言喻的心痛」，精灵夫妇成绝响

明星   2024年11月15日   星期五11:40   草莓  

（封面图源：金昭誾IG@socun89截图、MBC、SBS）

宋再临与金昭誾（尾字因同银，又译金素恩）2014年於明星假想恋爱节目《我们结婚了》组成「精灵夫妇」，随著宋再临离开人世，这对「假想夫妇」、现实好友遗憾天人永隔，金昭誾在宋再临昨（14日）出殡当日发声。

「世界上没有任何语言可以形容的非常心痛。希望长途旅行不要孤独。再见……我的朋友……再见吧。好好地送了一程。不用担心我。」金昭誾IG发了「夫妻俩」后来拍摄《我们的甲顺》时的幕后合照，但画面变成了黑白色，「长途旅行」似乎在回应宋再临IG留下的「开始漫长旅行」。由於宋再临出事后，许多网友涌入IG留言打气，她也要大家「不用担心」。
金昭誾透露送了宋再临最后一程（图源：金昭誾IG@socun89截图）金昭誾与宋再临拍摄《我们的甲顺》时合影（图源：宋再临FB@송재림）

回顾两人十年前合作《我们结婚了》，从2014年9月开始组成假想夫妻，到2015年6月为了专注各自演艺事业而结束，这对「超肉麻」、总爱互「撩」的「精灵夫妇」成为许多观众心目中的经典。隔年两人二度搭档、主演周末连续剧《我们的甲顺》（我的完美新娘；同居家事），戏里分分合合又虐又甜的情节也让观众津津乐道。
《我们结婚了》宋再临与金昭誾「精灵夫妇」（图源：MBC）宋再临与金昭誾《我们结婚了》时期所拍的画报（图源：allure提供TVDaily）《我们结婚了》宋再临与金昭誾2014年还拿下MBC演艺大赏最佳情侣奖（图源：宋再临FB@송재림）

《我们的甲顺》海报（图源：SBS）《我们的甲顺》宋再临与金昭誾剧照（图源：SBS）《我们的甲顺》宋再临与金昭誾下戏合照（图源：宋再临FB@송재림）

2022年11月两人时隔近五年再次於萤幕上同框，金昭誾为宣传新戏《三姐弟要勇敢》登上综艺《新品上市便利餐厅》，宋再临义气为金昭誾站台，一句「老婆」掀起CP粉回忆。去年3月两人因IG照片传出同游日本闹绯闻，金昭誾经纪公司否认，表示两人只是刚好同在日本而碰面，6月又同样因照片传出「Lovestagram」，金昭誾经一方再度否认，表明照片只是巧合，但说明两人「确实是很亲近的朋友，听说很常联络」，有韩媒还以「n度传绯闻」替他们下标题。

▼去年两度「Lovestagram」再传绯闻
（图源：宋再临IG@jaelim_song、金昭誾IG@socun89截图）（图源：宋再临IG@jaelim_song、金昭誾IG@socun89截图）

宋再临过世后，国际间网友最先联想金昭誾、纷纷到金昭誾IG留言表达担心、为她打气，金昭誾都未回覆也未更新IG，还把留言关闭，直至昨日才以限时动态传达心情并要大家别担心，粉丝看了更是心痛、不舍「精灵夫妇」成绝响。

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