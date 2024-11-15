宋再臨出殯日《我結》「老婆」金昭誾送一程，吐露「難以言喻的心痛」，精靈夫婦成絕響

宋再臨與金昭誾（尾字因同銀，又譯金素恩）2014年於明星假想戀愛節目《我們結婚了》組成「精靈夫婦」，隨著宋再臨離開人世，這對「假想夫婦」、現實好友遺憾天人永隔，金昭誾在宋再臨昨（14日）出殯當日發聲。

「世界上沒有任何語言可以形容的非常心痛。希望長途旅行不要孤獨。再見……我的朋友……再見吧。好好地送了一程。不用擔心我。」金昭誾IG發了「夫妻倆」後來拍攝《我們的甲順》時的幕後合照，但畫面變成了黑白色，「長途旅行」似乎在回應宋再臨IG留下的「開始漫長旅行」。由於宋再臨出事後，許多網友湧入IG留言打氣，她也要大家「不用擔心」。



回顧兩人十年前合作《我們結婚了》，從2014年9月開始組成假想夫妻，到2015年6月為了專注各自演藝事業而結束，這對「超肉麻」、總愛互「撩」的「精靈夫婦」成為許多觀眾心目中的經典。隔年兩人二度搭檔、主演週末連續劇《我們的甲順》（我的完美新娘；同居家事），戲裡分分合合又虐又甜的情節也讓觀眾津津樂道。



2022年11月兩人時隔近五年再次於螢幕上同框，金昭誾為宣傳新戲《三姐弟要勇敢》登上綜藝《新品上市便利餐廳》，宋再臨義氣為金昭誾站台，一句「老婆」掀起CP粉回憶。去年3月兩人因IG照片傳出同遊日本鬧緋聞，金昭誾經紀公司否認，表示兩人只是剛好同在日本而碰面，6月又同樣因照片傳出「Lovestagram」，金昭誾經一方再度否認，表明照片只是巧合，但說明兩人「確實是很親近的朋友，聽說很常聯絡」，有韓媒還以「n度傳緋聞」替他們下標題。



▼去年兩度「Lovestagram」再傳緋聞



宋再臨過世後，國際間網友最先聯想金昭誾、紛紛到金昭誾IG留言表達擔心、為她打氣，金昭誾都未回覆也未更新IG，還把留言關閉，直至昨日才以限時動態傳達心情並要大家別擔心，粉絲看了更是心痛、不捨「精靈夫婦」成絕響。

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