《鱿鱼游戏2》导演黄东赫：没想过用T.O.P会引发这么大争议，希望观众看过剧之后再判断

全球观众期盼《鱿鱼游戏2》定档12月正式与观众们见面，从第二季的选角阵容公开开始，关於新增演员BIGBANG前成员T.O.P（崔胜铉）的争议就没断过，直到开播之际都闹得沸沸扬扬。 最近导演黄东赫就《鱿鱼游戏2》演员选角问题发表了立场。

前段时间，《鱿鱼游戏》第二季记者会在首尔钟路区的首尔四季酒店举行，导演黄东赫和制片人金智妍出席了活动。 《鱿鱼游戏》自2021年第一季上映后，该剧在Netflix上创下了历史观看时长第一的记录，并成为首部获得艾美奖的韩国作品，享有全球性的超高人气。 《鱿鱼游戏》第二季将於12月26日播出，第三季也计画在2025年推出。



对於《鱿鱼游戏2》起用因吸食大麻而引发争议的T.O.P，黄东赫导演表示：「我没想到会引发这么大的争议。 也不确定我的判断是否正确，但当时已有了（对他的罪行的）判决，因此觉得可以接受。 虽然他曾引发社会争议，但也有许多这样的艺人重新复出。 我当时觉得没问题，但现在也在思考我的想法可能有误。」

黄东赫导演还提到他进行了严格的审核：「我亲自面试了他，还做了剧本练习。 T.O.P展现出了很强的才能。 尽管引发了争议，但更换演员很困难。 我们会用最终的作品来证明选择是否合适。 希望大家在观看作品后再做判断。」他还强调这不是一个轻松的决定，恳请观众耐心等待。



关於所谓的「因私交选角」争议，黄东赫导演表示非常冤枉：「从我开始拍摄作品以来，从未因私交选角。 若按私交来选角，往往会后悔。 在《鱿鱼游戏》中，我选的是最合适的演员，而不是按人情关系选的，所谓『私交选角』是极大的误解。」、



《鱿鱼游戏》第二季将在李政宰、李炳宪、魏嘏隽、孔刘等与原有阵容上，新增任时完、姜河那、朴圭瑛、李阵郁、朴成勋、梁东根、李到晛、崔胜铉、曺柔理、元智安等新面孔。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻