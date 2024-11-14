超强惊喜剧透！SEVENTEEN将在《2024 MAMA》表演新歌，官方：是其他地方都没展示过的全新舞台

期待去年拿下大赏的 SEVENTEEN，今年也能在《2024 MAMA》上夺下有意义的大奖。

一年一度的韩国盛典《2024 MAMA Awards》在今天剧透了人气男团 SEVENTEEN 将会带来的演出。



SEVENTEEN 将在11月23日的日本大阪舞台上，回顾自身过去、现在、未来，展现出独一无二的表演内容。 最近以第12张迷你专辑《SPILL THE FEELS》回归的他们，仅一周就创下了三百万销量的超狂纪录，再次成为众人瞩目焦点的 SEVENTEEN 将带来从未公开过的新歌舞台，特别是让产业界限逐渐模糊的 Big Blur（大融合）时代中，SEVENTEEN 作为「舞台匠人」、「刀群舞的代表团体」将展现出什么样的《The Real Maestro》（真正的大师、指挥家），也相当令人期待这历代级的舞台诞生。

▼专辑主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉MV & 舞台回顾：



另外，《2024 MAMA》将於11月21日（当地时间）在美国洛杉矶杜比剧院、11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋举行，并透过 Mnet 电视台及 YouTube 频道 Mnet K-POP 向全球直播，早先公开的８组特别舞台也引发讨论：真人虚拟合作、三大男团变乐团、连机器人也出动。

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