【韩网热门】李栋旭为学测生应援后得到的反应

李栋旭在粉丝沟通app里留言为韩国学测考生应援打气，说「希望大家都能拿到自己想要的分数」「既然必须应战，你要赢还是输呢？ 战胜它吧，你能做到！」

这番话似乎引起了意料之外的回应。 李栋旭接著说：「不是，公司职员、大学生、自营业者们啊，为考生应援的时候可以一起加油吗？ 孩子们该有多紧张啊？ 一定要说『也为我们应援吧！』心里才痛快吗...？ （扶额emoji）当然一直都为大家应援，活著都不容易，当然知道。 但这是学测啊... 一年里只有一次为孩子们应援...」

李栋旭随后发了长文，为上班族、大学生、自营业者全部应援，试图转移换题，但似乎一直有人在抱怨、闹脾气。 最后李栋旭说以后再也不会为任何人应援了，然后离开聊天室... 有些人真的太奇怪了ᅲᅲ



일단 맞말은 하고 봐야하는 사람 호감임 pic.twitter.com/ylR2hLp9Ml — 김여행 (@_travelkim) November 12, 2024

韩国网友评论：

1. 李栋旭讲得很对

2. 学测的日子给考生加油，有什么可不满的，还要我们也给他们加油，真是的...

3. 为什么身体长大了，心智却还停留在婴儿呢？

4. 现在好像越来越多人好像只会考虑自己

5. 未成年的孩子们正在面对重要的考试，有些成年人却想同样获得鼓励kkk真是丢脸

6. 李栋旭一般都懒得理这种事kkk得有多严重才会让他这么说啊

7. 从他短短的文字中都能感受到无奈...

8. 他最后还是给大家都加油了ᅮᅮ唉

9. 真的都是这样，我有订阅五位偶像的付费聊天服务（超过三个团），昨天来聊天的偶像们把各种各样的人都鼓励了一遍

10. 真是受够了，明星们做这些（付费聊天服务），好端端的人都会出精神问题

11. 哇，真是无法想像，为学测加油居然会被这样对待？ 年纪真是白长了... 孩子们加油！战胜学测吧！

12. 一直对李栋旭有好感，看来他的粉丝里也有不少怪人啊，真是辛苦了...

13. 我到现在还记得19岁时收到全世界成年人的祝福，过了10年，每到学测时节还会回想起来，更想为他们加油了，唉

出处：https://theqoo.net/hot/3485161752

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