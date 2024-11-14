秀英哀悼宋再临，年初才合作话剧《Wife》、上节目聊之间缘分，剧组短时间痛失第二名演员

39岁已故的宋再临将在今（14）日午时出殡，年初才和他合演《Wife》的秀英（少女时代成员），凌晨在IG限时动态发布宋再临照片悼念。

「欧巴就像自己一样开朗吧，一定要好好过。」秀英发的宋再临照片，似乎是《Wife》庆功时的照片，宋再临头戴王冠热情唱卡拉OK。凌晨发照片或许是去过了宋再临灵堂而有感而发。



回顾《Wife》，《Wife》为英国剧作家Samuel Adamson 2019年作品，以知名挪威剧作家亨利易卜生（Henrik Ibsen）的剧作《玩偶之家》结局最为开端，时空贯穿1959年到2046年，用四个年代讲述女性与性少数者（LGBTQ+族群）的生活，及外界对性少数者的态度变化。



《Wife》是秀英也是宋再临首次挑战话剧之作，两人还要分饰两角并扮演同志角色。《Wife》隐含「寻找自我」的意涵，秀英写下的「欧巴就像自己一样开朗吧」是否启发於此呢？而宋再临演出期间曾受媒体访问，他体认到剧情想传达的最大讯息是「爱」与「做自己」，且「性别是由心理状态所决定」，表示作品让自己成长、有了身而为人不同的思考方向。



▼宋再临IG限时动态发过后台照，洪锡天义气前往观看并和他、秀英与郑雄仁合照



송재림 배우 인스타 스토리 최수영 pic.twitter.com/BmpE9J0w6G — 화수은화 (@SNSD_0805) January 12, 2024

秀英和宋再临还有其他缘分，两人一同到综艺《屋塔房的问题儿童们》宣传《Wife》时，秀英便透露两个人同公司（按：当时是Saram娱乐，宋再临过世前已换经纪公司），擦身而过的时候有打过招呼，这次合作才发现两人还住同一街区，且都是中央大学校友，秀英09级戏剧系毕业，宋再临03级资讯学系肄业。



主持人金钟国好奇两人有没有一起搭车回家过，秀英说有，爆料宋再临摩托车没电的时候，她送他回家过几次，还有一次是她骑宋再临的摩托车载他。两人在节目上还有其它有趣互动，当宋再临解释自己‎勉励考生的金句是什么意思时，秀英一脸怀疑被主持人郑亨敦抓到，显见和宋再临很熟才敢这样开玩笑XD。



▼节目影片，此节目也成为宋再临少数上过的综艺之一



顺带一提，同样是《Wife》主演群的‎朴志雅今年9月因脑梗塞去世，当时秀英也用较乐观的方式哀悼，写下：「我们温暖又幸福的冬天，谢谢Nora（角色名）！」《Wife》虽然已落幕，但短时间痛失两名演员，成了朴志雅和宋再临的话剧遗作，令人遗憾。



▼回顾《Wife》排练现场与实际演出精华



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