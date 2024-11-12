【韩网热门】朴宝英粉丝：「作为姐姐深爱的森林里的一棵树，真的很开心」

朴宝英在直播中读粉丝来信：「演员和粉丝之间的关系就像这样，姐姐是看著整片森林的人，而我是森林中的一棵树。 姐姐或许无法认识森林里的每一棵树，但我知道，姐姐是真心热爱这片森林。 而我，很开心成为姐姐所爱的这片森林里的一棵树。」

「我希望一直留在这里。 我会看著姐姐，因为姐姐而沐浴阳光、吸收雨露，并为姐姐的幸福祈祷。 成为森林里的一棵树，过著爱慕天空的生活，怎么会不灿烂呢？」

朴宝英感动到眼眶发红、躲去镜头外面擦拭眼泪，惊呼「写得太好了吧！」「这是怎么回事呀... 怎么可能不哭呢？」



보영언니 팬 편지 읽다 우는데 내용이 진짜 문학소녀 그자체임



배우와 팬의 관계는 이를테면 그런거라고 생각해요. 언니는 숲을 보고 저는 그 숲속의 나무 한 그루인 거예요.언니가 숲에 있는 나무 한그루 한그루를 전부 알지는 못할 테지만 숲을 분명하게 사랑하고 있다는 걸 저는 알아요. 언니 저는… pic.twitter.com/nLhXE9E21Q — (@pbyzip) November 10, 2024

韩国网友评论：

1. 太感动了ᅲᅲᅲᅲ

2. 怎么回事，我怎么也哭了

3. 这位粉丝完全是文学少女ᅲᅲᅲ表达能力太棒了

4. 浪漫到不行

5. 真的是好美的文字，好帅气ᅮᅮ

6. 有什么样的艺人就有什么样的粉丝

7. 然后播放了崔玉瑞（최유리）的歌《森林》，真的太好哭ᅲᅲ

8. 这已经不仅是粉丝来信，是求婚吧...

9. 羡慕她能用如此美丽的文字表达出对本命的心意

10. 真的是纯爱中的纯爱

11. 追星人都懂那种感情ᅲᅲᅲᅲ我也要成为一棵根系牢固的树

12. 朴宝英躲去镜头外面偷偷抹眼泪，又好笑又可爱呢

13. 完全说出我的心声，好希望各位本命们知道，粉丝们为他应援的心意就是这样啊

出处：https://theqoo.net/hot/3480736340

图源：

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