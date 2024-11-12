【韩网热门】朴宝英粉丝：「作为姐姐深爱的森林里的一棵树，真的很开心」
广告

【韩网热门】朴宝英粉丝：「作为姐姐深爱的森林里的一棵树，真的很开心」

明星   2024年11月12日   星期二14:57   Sani  

（封面图源：朴宝英直播截图）

朴宝英在直播中读粉丝来信：「演员和粉丝之间的关系就像这样，姐姐是看著整片森林的人，而我是森林中的一棵树。 姐姐或许无法认识森林里的每一棵树，但我知道，姐姐是真心热爱这片森林。 而我，很开心成为姐姐所爱的这片森林里的一棵树。」

「我希望一直留在这里。 我会看著姐姐，因为姐姐而沐浴阳光、吸收雨露，并为姐姐的幸福祈祷。 成为森林里的一棵树，过著爱慕天空的生活，怎么会不灿烂呢？」

朴宝英感动到眼眶发红、躲去镜头外面擦拭眼泪，惊呼「写得太好了吧！」「这是怎么回事呀... 怎么可能不哭呢？」

韩国网友评论：
1. 太感动了ᅲᅲᅲᅲ
2. 怎么回事，我怎么也哭了
3. 这位粉丝完全是文学少女ᅲᅲᅲ表达能力太棒了
4. 浪漫到不行
5. 真的是好美的文字，好帅气ᅮᅮ
6. 有什么样的艺人就有什么样的粉丝
7. 然后播放了崔玉瑞（최유리）的歌《森林》，真的太好哭ᅲᅲ
8. 这已经不仅是粉丝来信，是求婚吧...
9. 羡慕她能用如此美丽的文字表达出对本命的心意
10. 真的是纯爱中的纯爱
11. 追星人都懂那种感情ᅲᅲᅲᅲ我也要成为一棵根系牢固的树
12. 朴宝英躲去镜头外面偷偷抹眼泪，又好笑又可爱呢
13. 完全说出我的心声，好希望各位本命们知道，粉丝们为他应援的心意就是这样啊

出处：https://theqoo.net/hot/3480736340
图源：

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 【韩网热门】朴宝英粉丝：「作为姐姐深爱的森林里的一棵树，真的很开心」
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手