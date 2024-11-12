【韩网热门】朴宝英粉丝：「作为姐姐深爱的森林里的一棵树，真的很开心」

朴宝英在直播中读粉丝来信：「演员和粉丝之间的关系就像这样，姐姐是看著整片森林的人，而我是森林中的一棵树。 姐姐或许无法认识森林里的每一棵树，但我知道，姐姐是真心热爱这片森林。 而我，很开心成为姐姐所爱的这片森林里的一棵树。」
「我希望一直留在这里。 我会看著姐姐，因为姐姐而沐浴阳光、吸收雨露，并为姐姐的幸福祈祷。 成为森林里的一棵树，过著爱慕天空的生活，怎么会不灿烂呢？」
朴宝英感动到眼眶发红、躲去镜头外面擦拭眼泪，惊呼「写得太好了吧！」「这是怎么回事呀... 怎么可能不哭呢？」
보영언니 팬 편지 읽다 우는데 내용이 진짜 문학소녀 그자체임— (@pbyzip) November 10, 2024
배우와 팬의 관계는 이를테면 그런거라고 생각해요. 언니는 숲을 보고 저는 그 숲속의 나무 한 그루인 거예요.언니가 숲에 있는 나무 한그루 한그루를 전부 알지는 못할 테지만 숲을 분명하게 사랑하고 있다는 걸 저는 알아요. 언니 저는… pic.twitter.com/nLhXE9E21Q
韩国网友评论：
1. 太感动了ᅲᅲᅲᅲ
2. 怎么回事，我怎么也哭了
3. 这位粉丝完全是文学少女ᅲᅲᅲ表达能力太棒了
4. 浪漫到不行
5. 真的是好美的文字，好帅气ᅮᅮ
6. 有什么样的艺人就有什么样的粉丝
7. 然后播放了崔玉瑞（최유리）的歌《森林》，真的太好哭ᅲᅲ
8. 这已经不仅是粉丝来信，是求婚吧...
9. 羡慕她能用如此美丽的文字表达出对本命的心意
10. 真的是纯爱中的纯爱
11. 追星人都懂那种感情ᅲᅲᅲᅲ我也要成为一棵根系牢固的树
12. 朴宝英躲去镜头外面偷偷抹眼泪，又好笑又可爱呢
13. 完全说出我的心声，好希望各位本命们知道，粉丝们为他应援的心意就是这样啊
出处：https://theqoo.net/hot/3480736340
图源：
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