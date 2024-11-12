金光洙澄清没打过金钟国！撇清是Turbo更早公司代表的事，称金钟国曾道歉造成误会

现POCKETDOL STUDIO代表金光洙（金光秀），是韩国演艺圈恶名昭彰的唱片制作人，捧红许多歌手但也成为许多歌手的梦魇，最大争议就是传言他会对Turbo（金钟国、Mikey、金正男）施暴并找黑道威胁，再者就是未妥善处理T-ara霸凌疑云。

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Turbo在公司被施暴是怎么回事？Turbo成员都公开指控公司Star Music黑道作为，金正男曾说代表会丢菸灰缸、砸椅子，如果和队友金钟国逃跑就会有黑道人士追打，Mikey则说代表曾将金钟国拖到地下室殴打，他听见各种东西碎裂的声音和碰撞声。再者，成员们正当红却没收到该有的收益，金钟国离开公司单飞后更被恐吓，被封杀以至於很难收到歌曲。犯下这些恶行的人直指Star Music代表金光洙、共同代表权胜植以及当时的经纪人白昌洙（现经纪公司C-Jes代表）。



金光洙登上节目《出发吧GO 3》，洪贤姬表示看他很和善不像会动用暴力，战战兢兢问他是不是真的打了Tubro，安贞桓则说：「不论谁来看，金钟国应该都会打赢吧？」安贞桓这句话其实有些问题，Turbo 1995年19岁时出道，起初身材还没那么壮硕，按照他后来透露的健身年龄，应是出道3、4年后才开始健身1990年代末开始健身，他亲自说过是为了改善腰痛才健身，但曾有传闻他是为了抵抗被公司暴力相向才开始健身防御。



回到节目，金光洙解释公司旗下本来只有曹成模和M TO M两组艺人，Turbo是因为并购其他唱片公司并而拥有的，澄清Turbo遭施暴是他们和原本的公司代表所发生的事，「只因为隶属我们公司所属旗下，就好像是我施暴一样」。他还透露前几年和金钟国见面了，金钟国还向他道歉造成了误会。



和他对T-ara霸凌疑云的懊悔一样，网友大多不相信他的说法，毕竟传出他「伤害过」的旗下艺人可不止Turbo，虽然不是暴力问题，但他压榨旗下艺人、和旗下艺人闹合约纠纷的「事迹」好几桩。许多人怀疑电视台MBN为何让这种人上节目、为何帮他洗白，也有少数网友替金光洙澄清施暴的一直以来都是权胜植而非金光洙。

▼节目片段与网友留言



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