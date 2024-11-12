郑雨盛&申铉彬克服13岁年龄差热恋？！ 双方光速否认，但网友：两人其实很般配

演员郑雨盛与申铉彬在迅速否认了两人相差13岁的恋爱传闻后，网友们的反应依然热烈。

日前韩国网路上盛传郑雨盛和申铉彬疑似恋爱中，两人穿戴情侣物品，引爆网友们热议。不过这场「恋情风波」并没有持续太久，‎两人的经纪公司火速出面出面澄清，迅速扑灭了这场舆论火灾。

*先前报导回顾：

‎〈网上惊爆男神郑雨盛与小13岁的申铉彬热恋中！因戏生爱？官方回应：毫无根据〉‎

郑雨盛的经纪公司Artist Company澄清「恋爱传闻完全不属实」，并称网上关於「情侣物品」的推测纯属「臆测」。 申铉彬的经纪公司YOOBORN COMPANY也回应称「恋爱传闻毫无根据」，所谓的情侣帽其实是电视剧《跟我说爱我》剧组的团体帽。两人曾去过同一家餐厅一事也被解释为「与恋爱无关」，仅仅是「偶然事件」。



两人的恋爱传闻最初源自网路社群，网友们透过郑雨盛和申铉彬穿、戴过相同的羽绒服、帽子，以及申铉彬在生日当天造访了郑雨盛常去的酒吧、两人同日造访同一餐厅等细节，推测两人可能在恋爱。郑雨盛和申铉彬曾在2020年的电影《抓住救命稻草的野兽们》和去年的电视剧《跟我说爱我》中合作过。《跟我说爱我》讲述了一位以手语沟通的画家车镇宇与以心灵倾听的演员郑暮恩之间无声的爱情故事。

在该剧的终映采访中，郑雨盛称申铉彬是「让人信赖的同事」，一起合作时「非常有依靠感」，甚至感叹「申铉彬万岁！」申铉彬则表示：「郑雨盛前辈通过情感和眼神给了我力量，他说『我知道哪里难，我会尽力帮你，你尽管按照自己的想法去做』，在信任和关爱中完成了作品。」



被剧中的情节感动的粉丝们不论传闻真假，都乐於谈论两人的「恋爱」话题。 此外，不少网友评论称「如果是真的也挺好，两人很般配」、「在剧中也很合适」、「有些否认恋爱后结婚的例子，期待他们的未来」、「两人看起来很相配」等，对两人的曾经綪表现出积极的反应。



此外，郑雨盛将出演Disney+系列《韩国制造/Made in Korea》，该剧讲述了充满野心的白基泰与全力阻止他的检察官张健永在动荡的1970年代，面对贯穿时代的巨大事件的故事，演员玄彬、赵汝贞等也将参演。

申铉彬则在9月刚刚结束了出演了电视剧《凌晨两点的灰姑娘》的拍摄，目前正在为延尚昊导演的新作《脸》上映做准备。 《脸》讲述了被誉为「活著的奇迹」的盲人篆刻大师林英奎之子林东焕，在发现40年前失踪的母亲的白骨遗骸后，试图揭开母亲死亡真相的故事，由申铉彬、权海骁等人将参演。

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