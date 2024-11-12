徐玄振&孔刘悬疑韩剧《一箱情缘》正式预告：从「假结婚」开始的混乱关系，男神、女神互飙演技！
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徐玄振&孔刘悬疑韩剧《一箱情缘》正式预告：从「假结婚」开始的混乱关系，男神、女神互飙演技！

韩剧   2024年11月12日   星期二13:13   Mico  

（封面图源：Netflix《一箱情缘》海报，预告截图）

在 Netflix 悬疑韩剧《一箱情缘》中，演员徐玄振和孔刘因假结婚而纠缠不清的正式中字预告，眼神里全是戏～～～。

Netflix 今天公开了《一箱情缘》（The Trunk）的正式预告及双人海报，震撼人心的氛围感，让观众们更加期待开播。
（图源：Netflix《一箱情缘》预告截图）

剧情讲述因湖边浮出的行李箱，一间秘密婚姻介绍公司随之曝光，一对夫妻的诡异婚姻也被卷入事件的漩涡；故事背景设定为高级婚介服务，他们为顾客量身定制寻找合约期限只有一年的配偶。这部悬疑爱情剧描绘了各种人与人之间错综复杂的关系和情感，包括爱、怜悯、救赎、执著、欲望、孤独和空虚寂寞等等。
（图源：Netflix《一箱情缘》剧照）

最新公开的双人海报一眼呈现了合约夫妻之间的微妙关系，看似亲密却又疏离。在他们的目光中透露出空虚与寂寥，引发了大家对两人故事的好奇心。虽身处暗处，却又被光芒照亮，预示著他们彼此之间的心情即将带来变化。
（图源：Netflix《一箱情缘》海报）

▼《一箱情缘》正式预告：「假结婚到底有什么意义？」、「假戏可能会变成真做吗？」、「谁知道呢？我们可能注定要在一起」

【人物简介】
（图源：Netflix《一箱情缘》剧照）

▼徐玄振饰演合同制婚姻介绍公司「NM」的职员－卢仁智，同时也是个不婚主义者，她经历过四次婚姻，正元是她的第五任丈夫。
（图源：Netflix《一箱情缘》剧照）

▼孔刘饰演音乐制作人－韩正元，认为世上所有婚姻都是骗局，却很讽刺的思念著婚配的第一任妻子，於是再次使用服务，与第二任妻子卢仁智相遇了。
（图源：Netflix《一箱情缘》剧照）

《一箱情缘》改编自人气小说，由《我们的蓝调时光》金圭泰导演和《花郎》朴恩英编剧合作打造，将於 11 月 29 日在 Netflix 全球首播。
（图源：Netflix《一箱情缘》海报）

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