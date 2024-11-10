NANA首次公开除刺青影片，坦言「比当时痛5倍」！缠绷带试新衣，神态超淡定

演员NANA近日在个人YT频道更新一支vlog，记录了她逐渐洗掉纹身的过程，即便比刺青时更痛5倍，仍忍住一声不吭。

NANA透露从开始除刺青到现在已有一年，表示本来应该敷麻药两小时后再操作，但今天没有时间，直接就上了...！NANA全程忍痛没有发出声音，在护理师帮忙涂药膏和包裹绷带时，还感谢说处理的很好、没有留下痕迹。



护理师问拍写真时会否用PS抹掉刺青，NANA表示有时会，有时就直接留著。



NANA的手、脚、肩、颈多处包著绷带，就这样来到试衣服的工作室。 工作人员问她为何要洗掉，NANA说是妈妈的要求，还透露洗掉刺青比当初刺的时候痛5倍，语气十分淡然。



第二天NANA有拍写真的工作，一早起来给宠物猫拍照、吃了心爱的巴西莓果碗当早餐，随后来到工作室，因为没提前讲就烫了头发，让发型师一阵惊讶。

NANA看到自己的照片后，感慨道果然还是不应该吃饭，因为即便现实里看起来很累，但拍照就是会比较好看... 这次的妆容颇为高难度，多亏有NANA无可挑剔的容貌完美消化：



NANA第一次因刺青引起关注是在2022年9月，当时她出席电影《自白》发布会，全身多个部位出现蜘蛛网、毒蛇、蝙蝠侠、线条、数字等奇异的刺青。因为数量太多太突然，大家一开始还以为是贴纸，得知是货真价实的刺青后，纷纷感到好奇和担忧。



영화 ‘자백’ 제작보고회에 타투 분장하고 참석한 나나 pic.twitter.com/1bnLEv7mVF — 토성계 (@summeronsaturn) September 20, 2022

隔年8月，NANA做客网综《赵贤雅的星期四之夜》时首次透露刺青原因，称有段时间心情很沉重，刺青是她发泄感情的唯一方式。 一开始NANA母亲也同意，后来看到NANA心情好转、状态平稳，母亲便建议她洗掉。 NANA说妈妈明白她需要什么、让她去做想做的事，如今回想起来感觉自己像个傻瓜。



最近NANA出席活动时，能明显看到各个部位的刺青都越来越淡，逐渐消失。





随著刺青被洗掉、伤口结痂愈合，希望曾经令NANA痛苦的事和记忆也一起消失吧~





▽NANA除刺青vlog：



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