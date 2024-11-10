《青春时代》池一株是门萨会员IQ156！崔振赫、金钟旼、殷志源也挑战，结果：

各位知道「门萨」（Mensa International）吗？门萨是个聚集高智商人们的组织，会员只招收智力测验在全球前2%的人、IQ都在148以上，韩国演艺圈也有门萨名人，如知名「脑性男」Block B朴经，还有曾演《青春时代》家暴男「高斗英」爆红的演员池一株。

《我家的熊孩子》最新一集EP.416，「傻瓜三人组」中的崔振赫与金钟旼，和殷志源三人欲挑战门萨会员测验，事先拜访了池一株做预习。池一洙晒出2017年的合格证明，成绩单正写著他是全球前1%智商、IQ高达156。



虽说一般人听见崔振赫、金钟旼与殷志源这三人要考门萨可能会很惊讶，但这制作单位送(?)三人去考也不是没理由，因为崔振赫在戏中总能驾驭刑警、检察官、会计师等高智慧角色，小学也上过英才班，自称当时测过IG141；金钟旼总被认为「大智若愚」，在综艺节目各种游戏上也展现过惊人推理能力；殷志源则是逻辑之强，常常让参与的综艺制作单位与成员们甘拜下风，他说自己曾测过IQ146。



池一株让三人做场实作测试，自爆IQ只有池一洙一半、小学五年级从天台掉下来再也不读书的金钟旼，再次展现惊讶全场的破关能力，纸笔测验也能清晰解析自己是如何推理出正解。金钟旼似乎变成了三人、甚至是整个《熊孩子》最大希望！然而测验结果……（香港观众可至黄Viu收看完整节目！）



没有一个人合格！崔振赫在全球前58%，IQ约105，殷志源在刚刚好50%，IQ在100以下，最有机会的金钟旼则是……61%，IQ107！虽然没合格，但证实自己是傻瓜三人组第一（没参加此次测验、大概是‎跑去约会‎的「傻瓜」成员林元熙曾说自己IQ87、88）！或许还是《熊孩子》中的前几名！



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