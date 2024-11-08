韩国男团DRIPPIN即将访台！12月8日台北WESTAR《PLAY: Drippin Adventure》演唱会一日两场，门票11月9日Ticket Plus远大售票系统开卖

韩国实力男团DRIPPIN将於12月8日登台，於台北WESTAR举办《PLAY: Drippin Adventure》演唱会，为当地粉丝献上难以忘怀的惊喜夜晚！这次演唱会不仅是DRIPPIN出道四周年的里程碑，也象徵著他们对台北粉丝的深情感谢，将是每位粉丝珍藏回忆的温馨时刻。成员们将以崭新魅力陪伴大家，为粉丝们带来最真挚的演出。

DRIPPIN的全方位实力介绍：新生代男团实力派，风格多元，表演力爆棚

由Woollim Entertainment打造的DRIPPIN，自出道便以强烈的舞台魅力和精湛的唱跳实力迅速攀升为韩国新生代男团代表。队伍由黄允省、李协、周昌煜、金东玧、金敏绪及车俊昊组成，团员们在音乐作品中融入多元曲风，不仅展现出青春能量，更具备偶像的专业素质。DRIPPIN迅速推出多首热门单曲，如《Nostalgia》、《Young Blood》、《Villain》等，歌曲风格独具，展现出创新与活力，逐步稳固他们在K-Pop界的地位，成为粉丝们心中的闪耀之星。

从梦想舞台到台北，DRIPPIN与粉丝热情不减

DRIPPIN於10月19日参加了韩国「第30届梦想演唱会」，在京畿道高阳市与全球粉丝互动，展现了对粉丝见面的渴望。不仅如此，他们还在东京TFT Hall 1000举行了首场日本粉丝见面会‘WEEKEND with DREAMIN’，以精湛的表演力和充满魅力的舞台震撼全场，赢得当地粉丝的热烈反应。这次台北演唱会，他们经过充分准备，誓将为当地粉丝带来丰富的演出内容，带动粉丝的热情狂潮！



四周年的感恩与互动，台北限定惊喜不间断

Woollim Entertainment表示，这场台北演唱会将是DRIPPIN回顾四年成长的特别时刻，成员们将透过这场演出与粉丝分享他们一路走来的心路历程。成员黄允省特别向粉丝们表达了感谢：「四年来你们的支持让我们成长至今，DREAMIN是我们最坚实的后盾。」金东玧也感性地说：「和DREAMIN一起度过的每一刻都非常珍贵，希望未来也能一起创造更多美好回忆。」车俊昊则表达了对未来的期待与目标：「希望能以更成熟的形象为大家带来更深刻的作品，期待接下来能和粉丝们共度更多时光。」

台北限定互动，精彩活动接力登场

此次台北演唱会，DRIPPIN将为台湾粉丝精心准备多项互动活动，成员们将与粉丝近距离交流，并带来一系列特别设计的舞台表演，让每位到场观众都能感受到这份深厚的心意。成员们更在近期社群平台上持续释出各种幕后花絮和舞蹈影片，让粉丝们更贴近他们的日常和舞台生活，为台北现场的演出预热，期待这份热情能在演唱会上再度引爆。

DRIPPIN台北演唱会将於台北WESTAR举行，下午2点和晚上6点分别举办两场演出。门票将於11月9日於Ticket Plus远大售票系统正式开卖，邀请大家与DRIPPIN一起在台北留下难忘回忆，共同庆祝这个特别的四周年！



DRIPPIN TAIPEI FAN CONCERT

地点：WESTAR（台北市万华区汉中街116号8楼）

演出时间：2024年12月8日 14:00、18:00 各一场

售票时间：2024年11月9日 12:00

售票网址：https://ticketplus.com.tw/activity/587f16b8351e1b1ad01047ce87c206ef

主办单位：Union Pictures

执行单位：星石娱乐

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