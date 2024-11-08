韓國男團DRIPPIN即將訪台！12月8日台北WESTAR《PLAY: Drippin Adventure》演唱會一日兩場，門票11月9日Ticket Plus遠大售票系統開賣

韓國實力男團DRIPPIN將於12月8日登台，於台北WESTAR舉辦《PLAY: Drippin Adventure》演唱會，為當地粉絲獻上難以忘懷的驚喜夜晚！這次演唱會不僅是DRIPPIN出道四周年的里程碑，也象徵著他們對台北粉絲的深情感謝，將是每位粉絲珍藏回憶的溫馨時刻。成員們將以嶄新魅力陪伴大家，為粉絲們帶來最真摯的演出。

DRIPPIN的全方位實力介紹：新生代男團實力派，風格多元，表演力爆棚

由Woollim Entertainment打造的DRIPPIN，自出道便以強烈的舞台魅力和精湛的唱跳實力迅速攀升為韓國新生代男團代表。隊伍由黃允省、李協、周昌煜、金東玧、金敏緒及車俊昊組成，團員們在音樂作品中融入多元曲風，不僅展現出青春能量，更具備偶像的專業素質。DRIPPIN迅速推出多首熱門單曲，如《Nostalgia》、《Young Blood》、《Villain》等，歌曲風格獨具，展現出創新與活力，逐步穩固他們在K-Pop界的地位，成為粉絲們心中的閃耀之星。

從夢想舞台到台北，DRIPPIN與粉絲熱情不減

DRIPPIN於10月19日參加了韓國「第30屆夢想演唱會」，在京畿道高陽市與全球粉絲互動，展現了對粉絲見面的渴望。不僅如此，他們還在東京TFT Hall 1000舉行了首場日本粉絲見面會‘WEEKEND with DREAMIN’，以精湛的表演力和充滿魅力的舞台震撼全場，贏得當地粉絲的熱烈反應。這次台北演唱會，他們經過充分準備，誓將為當地粉絲帶來豐富的演出內容，帶動粉絲的熱情狂潮！



四周年的感恩與互動，台北限定驚喜不間斷

Woollim Entertainment表示，這場台北演唱會將是DRIPPIN回顧四年成長的特別時刻，成員們將透過這場演出與粉絲分享他們一路走來的心路歷程。成員黃允省特別向粉絲們表達了感謝：「四年來你們的支持讓我們成長至今，DREAMIN是我們最堅實的後盾。」金東玧也感性地說：「和DREAMIN一起度過的每一刻都非常珍貴，希望未來也能一起創造更多美好回憶。」車俊昊則表達了對未來的期待與目標：「希望能以更成熟的形象為大家帶來更深刻的作品，期待接下來能和粉絲們共度更多時光。」

台北限定互動，精彩活動接力登場

此次台北演唱會，DRIPPIN將為台灣粉絲精心準備多項互動活動，成員們將與粉絲近距離交流，並帶來一系列特別設計的舞台表演，讓每位到場觀眾都能感受到這份深厚的心意。成員們更在近期社群平台上持續釋出各種幕後花絮和舞蹈影片，讓粉絲們更貼近他們的日常和舞台生活，為台北現場的演出預熱，期待這份熱情能在演唱會上再度引爆。

DRIPPIN台北演唱會將於台北WESTAR舉行，下午2點和晚上6點分別舉辦兩場演出。門票將於11月9日於Ticket Plus遠大售票系統正式開賣，邀請大家與DRIPPIN一起在台北留下難忘回憶，共同慶祝這個特別的四周年！



DRIPPIN TAIPEI FAN CONCERT

地點：WESTAR（台北市萬華區漢中街116號8樓）

演出時間：2024年12月8日 14:00、18:00 各一場

售票時間：2024年11月9日 12:00

售票網址：https://ticketplus.com.tw/activity/587f16b8351e1b1ad01047ce87c206ef

主辦單位：Union Pictures

執行單位：星石娛樂

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