2024年尾 Disney+ 独家韩剧推介 7部必睇作品！悬疑、爱情、喜剧，集结池昌旭&金泰梨&朴宝英&朱智勋

进入2024年尾声， Disney+ 再为大家带来7部不同题材的韩剧，池昌旭、金泰梨、朱智勋、朴宝英、郑裕美等一众颜值与实力兼备的演员集结，年尾必追！想要惊栗悬疑，朴信惠主演嘅《来自地狱的法官》就将佢塑造成冷艳法官惩治罪犯。以女性国剧为题材嘅《正年》有金泰梨担正，而朱智勋同朴宝英主演嘅《照明商店》就带来神秘奇幻故事。喜欢动作剧嘅朋友，池昌旭主演嘅犯罪动作剧《江南B-side》将带你深入江南区嘅黑暗面。

等咗五年，《热血司祭2》终於带埋原班人马强势回归。浪漫爱情剧迷就不要错过朱智勋同郑裕美主演嘅《爱在独木桥》，讲述一对同名恋人相隔18年后再次相遇嘅动人故事。如果钟意轻松题材，金东旭主演嘅警匪喜剧《首尔破笑组》就相当搞笑。题材类型由爱情、悬疑、喜剧到奇幻都有，以下逐一介绍给大家，绝对不愁无剧拣！

《来自地狱的法官》：全部集数已在Disney+ 独家上线



主演：朴信惠、金宰永

题材：惊悚悬疑、奇幻爱情

简介：该剧最大的爽点就是「法律无法惩戒的坏人，地狱的恶魔可以！」、「做了坏事就一定会下地狱！」

故事围绕进入法官身体里的来自地狱的恶魔姜光娜（朴信惠 饰），在现实中遇见了比任何人都有人情味的刑警韩多温（金宰永 饰）展开，两人携手惩处罪犯。 朴信惠这次抛开温柔甜美、邻家女孩的形象，在剧里「大杀四方」，摇身一变成为集美貌、智慧和冷血於一身的美艳法官，暗黑系列的视觉呈现既充满了悬疑感，又为剧情增添了戏剧张力，让观众们如同身处戏剧化的审判之中。



《来自地狱的法官》播出期间在韩国本土收视最高达13.6%，这就是对该剧最好的评价。 对於喜欢悬疑推理、探讨社会议题的观众来说，这部剧绝对值得一追。

《正年》：Disney+ 现正独家热播



主演：金泰梨、辛睿恩、郑恩彩

题材：时代、成长、音乐

简介：《衣袖红镶边》郑知仁导演x《走进你的时间》崔孝妃编剧强强联手，让观众见识到了什么叫做镜头美学和文字的魅力。 再加上「百想视后」金泰梨、《黑暗荣耀》「少女同珢」辛睿恩、《请回答1988》「豹子女士」罗美兰、《安娜》「真白富美」郑恩彩，全女明星阵容足以吸睛。 开播前就充满话题性，第2集后收视率翻倍增长，在韩国连续三周收视率突破10%，成为十月新剧之中的收视黑马。

《正年》以短暂而辉煌的女性国剧鼎盛时期为背景，讲述拥有声乐天赋的少女「正年」（金泰梨 饰）蜕变成为顶级演员的成长历程故事，主人公们在追逐理想的道路上不断遇到挫折，同时也通过彼此的陪伴和成长，逐渐找到自我。 这不仅仅是一部讲述女性成长与梦想的励志剧，更以独特的视角聚焦女性间细腻而深刻的情感纠葛。



除了女一号金泰梨的演技吸睛之外，在剧团中演「男役」的郑恩彩也赚足了观众的目光。 一直以长发示人的她为了塑造角色不仅剪掉了长发，还为角色特意增肌打造「宽肩」，穿上剧里的戏服，雌雄难辨，掳获一大票女粉丝，成为近期热门话题女星。

《正年》虽是女子群像剧却没有过多的戏剧化冲突，在平淡中传递温暖，可以让人独自品味青春带来的美好和遗憾，对於喜欢温情、治愈风格的观众来说，这部剧一定要追！

《照明商店》：12.4 Disney+ 独家上线



主演：朱智勋、朴宝英、雪炫、严泰九、李姃垠、裴晟佑、金大明、金敏荷、申银秀、朴赫权

题材：恐怖神秘、奇幻治愈

简介：改编自同名热门网路漫画，原作者就是《Moving 超异能族》的姜草作家，剧集讲述六个被困於一个黑暗又神秘的社区、不记得自己出处的「陌生人」，他们必须拼凑出已遗忘的过去才可逃脱。六人照常生活，但日复日后他们对於遗忘的过去逐渐感觉到困扰，但又无法得出正确答案。迫切寻找过去并渴望回归正常的他们，被小巷尽头一家神秘的灯具店莫名奇妙地吸引著，而那里正正藏著通往他们过去、现在与未来的钥匙。



剧集由朱智勋饰演照明商店老板郑远永、朴宝英饰演因曾经陷入频死边缘而改变一生的护士权永知，早前公开海报中，两人分别站在一暗一光的空间，写著「每个晚上，他们寻找著属於自己的光」，究竟「他们」是指男女主角抑或其他人？寻找著的「光」又代表甚么？令人好奇《照明商店》在奇幻反转的剧情之中，如何带领观众进行一场疗愈人心的情感冒险。绝对是今年12月最令人期待的大作！



《江南B-Side》：Disney+ 现正独家热播



主演：池昌旭、赵佑镇、河润景

题材：犯罪、动作

简介：该剧讲述贱民警探姜董佑（赵佑镇 饰）因女儿的朋友失踪后再次陷入到充满罪恶、毒品和腐败的世界。 他不惜一切代价营救女儿的朋友，被迫深入到长期人口高失踪率的江南区，还发现了上流阶层的秘……新剧中男神池昌旭突破形象，饰演江南夜场的「黑暗解决师」，一个以绝对暴力手段解决问题的神秘掮客，颓废冷酷的暗黑形象再一次让观众见识到他戏路的多样性。



《江南B-Side》故事发生在首尔的江南地区，暴力、性、毒品等问题隐匿在这块表面繁华、实则暗藏罪恶的城市角落里，让人不禁反思罪恶与人性之间的微妙关系。 警探「姜董佑」将为观众们揭示站在金字塔尖上的精英阶层所隐藏的秘密，而这背后又牵扯出多少不为人知的故事呢？

《热血司祭2》：11.8 Disney+独家上线



主演：金南佶、李荷妮、金成均

题材：喜剧、动作

简介：时隔5年，观众们终於等来了《热血司祭》的续集，除了原班人马金南佶、李荷妮、金成均回归演出之外，BIBI 、徐现宇、盛骏也倾力加盟。



《热血司祭》第一季创下首尔圈24%超高收视&好口碑，横扫电视剧大奬，第二季将延续第一集的概念，以患有愤怒管理障碍，却正义感爆棚的热血祭司-金海日（金南佶 饰）在追查九潭区所发生的毒品事件后，转至釜山，与国内最大的贩毒集团展开对抗，爆笑热血剧情引发期待。

《爱在独木桥》：11.23 Disney+ 独家上线



主演：朱智勋、郑裕美

题材：浪漫喜剧

简介：由《云画的月光》编剧林艺珍和《金秘书为何那样》的导演朴峻华合作打造，讲述在学生时代热恋但因家族反目和命运捉弄而痛苦离别、同天出生又同名的一对男女，时隔18年后重逢再度展开的罗曼史。 该剧也是朱智勋继成名作《宫》之后时隔18年回归爱情剧， 还是郑裕美时隔4年回归小萤幕的作品，两人分别饰演建设公司专务兼独木高中的新任理事长「石志源」和独木高中创意体验部的体育老师「尹志源」，两人即将展开一段爱恨交缠的浪漫喜剧。



《首尔破笑组》：全部集数已在Disney+ 独家上线



主演：金东旭、朴智焕、徐现宇、朴世阮、李承雨

题材：犯罪案件、动作喜剧

简介：如此「不正经」的刑侦剧还是第一次见，原来是处境喜剧界传奇《不可阻挡的High Kick！》系列编剧李英哲的作品，难怪笑点密集到让人直不起腰。

金东旭婚后回归小萤幕就挑中了这部爆笑警匪喜剧，饰演超级精英重案二组组长「东方有斌」，带领绩效吊车尾的重案组刑警们爆笑办案。 该剧不仅有紧张的犯罪悬疑情节，还有轻松愉快的戏剧元素，剧情紧凑，推理过程严谨，通过夸张的表演和幽默的情节，展现了警局的荒诞和搞笑。



曾经的拳击国手「武重力」（朴智焕 饰）、神枪手兼马屁精「郑正焕」（徐现宇 饰）、暴躁女警「徐珉瑞」（朴世阮 饰）、超白目忙内「张叹息」（李承雨 饰），一群「乌合之众」在菁英组长的带领下，屡破悬案，完全不同於以往的沈重且血腥的破案剧，使得观众在紧张的破案过程中也能感受到欢乐。

不仅如此，剧集还刻画了众人在职场里的真实情境，有严肃刻板的领导、急於表现的新人、擅长插科打诨的「老油条」，还有为生活所迫的小人物，无论是上班「摸鱼」的技巧、职场的暗斗，还是办公室里的小聪明，一系列「扮工」哲学令打工仔特别有共鸣。

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