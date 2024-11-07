HYBE娱乐第三季度利润下滑：对防弹少年团依赖度变低，2026年完整体是否回归正在讨论中！继续支持NewJeans活动

HYBE娱乐公布2024年第三季度财务报表，并对旗下男团防弹少年团未来的活动安排做出说明。

HYBE公布今年第三季度销售额为5,278亿（韩币，下同），营业利润为542亿，分别比去年同期下降1.9%和25.4%。 不过营业获利率从第一季度的4%、第二季度的7.9%上升到第三季度的10.3%，公司对下半年增长持乐观态度。



HYBE在第三季度业绩发布会上谈到了防弹少年团未来的活动安排及其对公司收入的贡献。 HYBE首席财务官李京俊（音译）表示：「目前正在与成员们讨论2026年完整体回归的计画。」他对具体的收入预测保持谨慎态度。李CFO补充道：「尽管防弹少年团的回归预计会带来巨大收入，但随著新业务和其他艺人的共同成长，公司对防弹少年团盈利的依赖将不会像以往那样高。」HYBE解释尽管防弹少年团的回归对公司收入将起到重要作用，但公司计画通过其他艺人和业务的共同成长，持续发展多元化的收入模式。



另外，HYBE首席执行官李在尚（音译）在当天的业绩发布会上表示：「在困难的环境中，员工和艺人取得了优异的成绩」，并对股东表达了感谢。 他重申了在经历了与前ADOR代表闵熙珍的长时间分歧后，肯定了NewJeans取得的不俗成绩，并承诺将全力支持团队继续活动。

李CEO指出：「NewJeans凭藉『Bunnies Camp Tokyo Dome』成为最快进入东京小巨蛋演出的非日本籍艺人。 她们今年发布的《How Sweet》以及6月在日本发行的出道专辑《Supernatural》，连续五张专辑创下百万销量。 尽管没有发布新专辑或举办重要活动，NewJeans在第三季度依然通过音源榜单和广告等保持了稳定的人气。」最后他还承诺HYBE将全力支持NewJeans的持续成长。



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