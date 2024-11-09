【韩国K社小百科】韩国2024新词：全勤乞丐！在韩国本土旅游太丢脸了

什么是「全勤乞丐」，这是韩国近期新生的词汇，且是个贬义词。

一位父亲分享了自己小学四年级的孩子因没有出国旅行而被同学嘲笑为「全勤乞丐」的故事。「全勤乞丐」是韩国新生的贬义词，用来形容学期中没有参加体验学习、每天按时上学的学生。 A先生表示，他从未想到自己会亲身经历这种现象，而之前只在新闻中听说过。 日前一则题为「我以为『全勤乞丐』只是个网路梗，没想到我儿子也被这样嘲笑了」的文章在论坛上引爆关注。 笔者A先生是一名职场人士，月收入在300万-350万（韩币，下同）。 除去日常生活开支和房贷后，几乎没有多余的资金。



A先生透露他曾收到学校发放的可以在学期中安排体验学习的通知，但没有想到不去参加体验学习的家庭会如此稀少。 虽然他考虑带孩子在国内旅行，但孩子更希望出国。 A先生提到，当他带孩子坐在电脑前准备查询韩国国内的旅游目的地时，孩子却表示「讨厌在国内玩」、「每次被问到去哪玩过，都会觉得丢脸」，因为同学们大多去的是关岛、新加坡、夏威夷等地。 最终，A先生和妻子商量后决定妻子带著孩子出国旅行，一家人正在寻找便宜的机票。



A先生感慨道：「我们小时候也有攀比风气，但现在这种攀比文化愈演愈烈，婚礼、虚荣心的攀比，令人窒息，生活真的不易。」A先生的孩子使用最新款的iPhone和iPad，而A先生自己还在用三星Galaxy S10手机。 他看到孩子因为「全勤乞丐」一词而受到影响，感到十分无奈。

广大网友看了这篇文章后也发表了自己的看法：「本以为只是新闻中的个别现象，真是让人唏嘘」、「现在的孩子都问家长的年收入」、「未来的攀比只会越来越严重」，「全勤乞丐这个词确实反映了现今社会的风气」等。



实际上，一些「丁克家庭」（选择不生孩子的双职工家庭）在谈及「不生孩子的理由」时，除了为了拥有更多的时间和经济自由，也提到了韩国社会竞争激烈的氛围。 去年12月，韩国保健福祉部举办了首次「家庭头脑风暴」活动，旨在了解低生育率的原因并制定政策。 有参与者表示：「不出国旅行的孩子被嘲笑为『全勤乞丐』，足以说明社会的攀比文化有多严重。」儿童之间的这种攀比文化亟待改善。

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