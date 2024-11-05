EXO灿烈提早跨年倒数 12月28日登高雄流行音乐中心开唱，11月10日中午12点ibon售票系统全面启售

演歌双栖的韩国人气男星EXO成员灿烈将於12月28日，登上高雄流行音乐中心举行「2024 CHANYEOL LIVE TOUR：都市风景（City-scape） in ASIA」高雄站。

出道12年首度推出个人音乐作品《Black Out》的灿烈，在做电台访问时也透露之前是和成员们一起活动，但无论到哪里都会感到紧张，他对此做出解释「虽然之前也有过独自表演的经验，但独自站上舞台时依旧会感到紧张与压力。」而这张作品也登上全球53个国家和地区的iTunes专辑排行榜夺冠。



而这张迷你专辑对灿烈来说也是个「开始」，他强调「这是我的首张个人专辑，也象徵著新的起点。」也因此举办了「2024 CHANYEOL LIVE TOUR：都市风景（City-scape） in ASIA」巡回演唱会，从首尔出发，途中经过胡志明市、马尼拉、曼谷、东京、福冈、大阪、名古屋、雅加达、香港，今年的最终站则是高雄。



「2024 CHANYEOL LIVE TOUR：都市风景（City-scape） in ASIA」高雄站将於12月28日在高雄流行音乐中心举行，票价为新台币5800、5200、4500、3500、2250（身障席）元等5种，11月10日中午12点在ibon售票系统全面启售，更多灿烈高雄演唱会详情可洽主办单位艺尚娱乐官方脸书。

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