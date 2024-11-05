利特代言金门高粱选定明Super Junior出道纪念日开跑！希澈留言直接要到手

Super Junior队长利特9月直播透露接到了台湾金门高粱代言，两度直播介绍厂商率先赠送的酒，随即引发抢购风潮，而他真正代言的酒已公开，就在明日预购开跑。

利特这几日已在IG公开为金门高粱拍摄的广告文宣，介绍自己是「全世界爱酒家中，深受喜爱和金门高粱同行的利特」并请大家多多喜爱「金门高粱酒NO.2」。没错，利特担任形象大使的酒是「创世者桶陈金门高粱酒No.2」，昨日金门高粱官方亦正式公告，宣布从明（6）日起预购，明日11月6日即Super Junior出道19周年纪念日，购买还有机会得到限量小卡与海报。



「要喝杯金门高梁吗？」利特最新发文还吸引队友希澈留言：「？！最不搭的组合……利特手上竟然有酒瓶！」还说：「不是，这是什么，我真的以为我看错？颗颗颗，明天给我拿一瓶。」利特也很大方地回应：「还没开卖，明天收到就给你。」



要知道，Super Junior队里的爱酒之人有希澈和「曹酒鬼」圭贤，其次神童、银赫也喝，利特会代言酒，还是较高浓度的58度金门高粱，是队友和粉丝E.L.F.过去都没想过的吧！或许真的是「醉倒直播」让厂商看见了另类宣传效果？



而说到金门高梁和Super Junior的渊源，金门高梁是远近驰名的台湾特产，希澈4月和小分队L.S.S.在台湾吃「鼎王麻辣锅」就曾配金门高梁，希澈过往主持YouTube节目《酒街战士》时，在逛酒品百货时见到金门高梁便眼睛一亮买了，看到金门高粱就想起熟识的名中餐厨师李连福。有趣的是，东海6月小分队D&E澳门粉丝见面会Vlog中有一幕，他见台湾金门高粱度数58直呼：「喝一杯就要去医院了吧！」



期待希澈后续分享收到酒的喜悦！利特可能也有机会再来台湾参与相关金酒代言活动！？

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