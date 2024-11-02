她也叫秀智！暴瘦14kg后，自夸：越来越像金高银了

大家还记得人气韩剧《泪之女王》中的「方实」嘛？ 龙头里村民，白美善美发店的常客。扮演者就是李秀智，一位兼具才华与魅力的女笑星，凭藉幽默和积极态度在观众心中留下了深刻的印象。

近年来，李秀智活跃於喜剧节目《SNL KOREA》，为观众带来欢笑。李秀智在去年结婚三年后顺利产下一子，受到了众多粉丝的鼓励和赞美，尤其是她为了二胎减重14公斤的事实引起了广泛关注。在某档综艺节目中，李秀智表示：「体重减得太快让我很兴奋」，并幽默地说道：「我觉得自己越来越像金高银了。」



李秀智的减肥秘诀在於减少碳水化合物的摄入量。 她曾在MBN N的节目《再检查一次》中提到：「我把五餐减少到了三餐。」控制碳水化合物的摄入，而不是完全戒掉，以保持代谢能量。 同时她也提到：「我吃米饭的时候，会选择一点点白雪糕」，表示与其完全克制自己喜欢的食物，不如选择减轻压力的方法。

李秀智透露减肥是和丈夫一起进行的，她成功减掉14公斤后，丈夫也开始参与。对於决心减肥的读者，李秀智建议设定明确的目标，「我因为准备二胎开始减肥」，强调了具体目标的设定和实践是成功的关键。如果没有人可以一起减肥，利用聊天群组寻找减肥伙伴也是一个好方法，记录日记和分享饮食习惯将大有帮助。

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