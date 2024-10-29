金钟国不会用电脑，又现一指神功！从不网购因为「四年前乔迁宴还有剩」

上周的《我家的熊孩子》让金钟国继《Running Man》之后再现难得的短处，也就是「使用电脑」，他的熊孩子伙伴Super Junior希澈和金俊昊也难得在他面前能稍微有面子XD。

《Running Man》忠实观众应该都记得几次需要电脑的任务，金钟国打字都展现「一指禅」（一指神功）吧？原来他是真的不会用电脑，《熊孩子》里坦承「从未拥有过电脑」，如果有需要的时候都是别人替自己开好机了，所以连开机都不会！

电玩沉迷的希澈，自认在电脑使用上是高手，引导式教学完全不懂电脑的金钟国，和只会打电动的金俊昊。金俊昊的状况还可以，连他在金钟国面前都骄傲起来了：「完全没有在健身房那种样子了啊？每天都教训我们，现在变得很谦逊啊！」金钟国打字不仅再现一指禅，他对於键盘只突出英文字母还相当不解，不断皱眉喊「看不清楚」，最后干脆抬起键盘，还拿手机手电筒试图照亮。



希澈让两人试著注册SBS网站买《熊孩子》影片来看，金钟国坚持用自己所属的团体Turbo设定ID，意外表现了自己对Turbo的一片丹心。更有趣且让众人讶异不已的是，金钟国想用手机支付却失败，原来他没开通也从未网购过，问他民生用品都怎么买，他竟说：「乔迁宴人家送的到现在都还有。」卫生纸、牙膏、牙刷等等都还有，而且乔迁宴是4年前的事了！



看到这里，只能佩服再佩服「小气国」了，他最有名的事迹就是很省著用卫生纸，没想到这几年来只花别人送的就够了！

▼相关片段（完整节目香港观众可至黄Viu收看）



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