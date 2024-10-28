《SNL Korea》模仿《正年》又引发争议！把「正年」改成「奶年」＋19禁嘲弄歌词，网友怒：真的要吐了

被卷入嘲弄 NewJeans Hanni 和韩江作家的争议的喜剧情境秀《SNL Korea》，这次因模仿金泰梨主演的电视剧《正年》再次成爲众矢之的。

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节目中，金雅永和李秀智首先出场表演了盘索里，之后登场的安英美介绍自己是「奶年」并表示：「将展现更加破格的春香！」她在唱盘索里时，把歌词改为「来这里吧！背著玩吧！来这里吧！脱了玩吧！」还做出突出胸部或腰部等让人联想起性行爲的动作，男嘉宾们全员起立爲安英美的歌曲欢呼。看到这幕的郑伊朗说：「够了～不能再看了！光是看著就觉得要怀孕了，感觉会对韩国的生育政策有所帮助。」



播出后遭观众们指出，把《正年》未成年的角色「正年」贬低为「奶年」，并说出19禁台词等是性骚扰的水平。不仅毁损了作品和原作网路漫画的形象，还受到这不是讽刺而是嘲弄的批评。之前在各种争议中都没有表明相关立场的制作组，这次也选择沉默。

看到这个消息的网友们纷纷表示：「制作组和出演人员好像都集体精神失常了」、「对原作电视剧和演员是不是也失礼了？真的要疯了..」、「其他嘉宾不知道，安英美是可以拒绝的位置……」、「要吐了！真的要吐了」、「哇～我真的看不下去了！因爲水平太低」、「太低级！光是看著就觉得要怀孕也很脏」、「抛开水准不谈，真的一点都不搞笑」、「看过《SNL》相关影片中，最让我震惊的」、「不是，爲什么拿别人的创作物那样」、「太过分了！而且尹正年是19岁的未成年角色」、「没有创意的话就休息一下吧」等等。



另外，《正年》是由金泰梨、辛睿恩、罗美兰、郑恩彩、金允慧主演的全女性热血成长剧，讲述拥有声乐天赋的少女「正年」，克服自身局限，成为顶级演员的成长历程，以及那些时刻不放弃追求梦想的才华横溢的人们的故事，於 Disney+ 同步上线。



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