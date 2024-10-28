《SNL Korea》模仿《正年》又引發爭議！把「正年」改成「奶年」＋19禁嘲弄歌詞，網友怒：真的要吐了

被捲入嘲弄 NewJeans Hanni 和韓江作家的爭議的喜劇情境秀《SNL Korea》，這次因模仿金泰梨主演的電視劇《正年》再次成爲眾矢之的。

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節目中，金雅永和李秀智首先出場表演了盤索里，之後登場的安英美介紹自己是「奶年」並表示：「將展現更加破格的春香！」她在唱盤索里時，把歌詞改為「來這裡吧！背著玩吧！來這裡吧！脫了玩吧！」還做出突出胸部或腰部等讓人聯想起性行爲的動作，男嘉賓們全員起立爲安英美的歌曲歡呼。看到這幕的鄭伊朗說：「夠了～不能再看了！光是看著就覺得要懷孕了，感覺會對韓國的生育政策有所幫助。」



播出後遭觀眾們指出，把《正年》未成年的角色「正年」貶低為「奶年」，並說出19禁台詞等是性騷擾的水平。不僅毀損了作品和原作網路漫畫的形象，還受到這不是諷刺而是嘲弄的批評。之前在各種爭議中都沒有表明相關立場的製作組，這次也選擇沉默。

看到這個消息的網友們紛紛表示：「製作組，出演人員好像都集體精神失常了」、「對原作電視劇和演員是不是也失禮了？真的要瘋了..」、「其他嘉賓不知道，安英美是可以拒絕的位置……」、「要吐了！真的要吐了」、「哇～我真的看不下去了！因爲水平太低」、「太低級！光是看著就覺得要懷孕也很髒」、「拋開水準不談，真的一點都不搞笑」、「看過《SNL》相關影片中，最讓我震驚的」、「不是，爲什麼拿別人的創作物那樣」、「太過分了！而且尹正年是19歲的未成年角色」、「沒有創意的話就休息一下吧」等等。



另外，《正年》是由金泰梨、辛叡恩、羅美蘭、鄭恩彩、金允慧主演的全女性熱血成長劇，講述擁有聲樂天賦的少女「正年」，克服自身侷限，成為頂級演員的成長歷程，以及那些時刻不放棄追求夢想的才華橫溢的人們的故事，於 Disney+ 同步上線。



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