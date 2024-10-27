【韩网热门】郑敬淏高调现身秀英日本出道活动，放闪行为引讨论

原标题：似乎依然交往顺利的秀英&郑敬淏情侣

少女时代成员秀英昨日首次以SOLO身份在日本出道，在东京举办了首张个人单曲〈Unstoppable〉的showcase。 男友郑敬淏不仅前往现场，还和同行的朋友们一起穿了印有秀英照片的T恤，十分吸引目光kkkk旁边还能看到演员金东旭的身影。







韩国网友评论：

1. 好可爱哟kkk

2. 他的追星对象是女友耶 kkkk

3. 哎？ kkkk是从粉丝会来的吗

4. 金东旭妻子就是SM练习生Stella，跟秀英是至交好友

5. 陪郑敬淏一起穿应援T恤的朋友们也很善良、很搞笑kkkk

6. 秀英粉丝会不会有些介意呢

7. 谈恋爱这么高调哦

8. 没必要做到这样吧，即便是老公也让人觉得有点怪

9. 虽说已经是公开情侣，但每次官方行程都穿那样跟著的话，确实会让人在意kk并非所有人都一开始就是情侣粉，不乐见也是可以理解的

10. 如果他能低调地应援，所有人都会皆大欢喜，可惜了

11. 粉丝不是因为谈恋爱而不开心，只是希望他不要连粉丝见面会都那样引人瞩目吧

12. 非粉，但站在粉丝立场的话，还是公私分明比较好...

13. 哇，他们已经在一起超过十年了，仍然有人小题大做地指责，艺人好可怜

14. 这世上真有连粉丝都满意的恋爱吗？

15. 我是少时粉丝，刚开始是有点在意，但秀英一直很努力参加团体活动，现在出道年份也蛮多了，对粉丝也非常好，所以根本不觉得有什么

16. 我从前也很不喜欢他们表现出来，但现在就为他们应援吧。 秀英从未因为恋爱而疏忽工作，两人交往期间也没有大吵大闹，只是很放松地互相应援。 秀英也不是一两岁的小孩，很清楚该如何做，而且一直做得很好

出处：https://theqoo.net/hot/3459926681

图源：Theqoo

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