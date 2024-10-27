BTS防弹少年团Jin新歌〈I’ll Be There〉在Spotify全球排名第9，超越自身最好纪录！

BTS 大哥 Jin（金硕珍）继续在全球音乐排行榜上表现出色，先行曲〈I’ll Be There〉目前已有800万观看次数了。

根据 Spotify 26日公布的最新排行榜显示，Jin 的新歌〈I’ll Be There〉发行当天播放量超过469万次，在「全球每日热门歌曲」中排名第 9 名（截至10月25日的版本）。至此，Jin 打破了 Spotify 个人歌曲最高纪录，他之前在此排行榜上的最高排名是第 17 名〈The Astronaut〉（太空人）。

▼〈I’ll Be There〉MV：



这首歌在日本也很受欢迎，同一天，〈I’ll Be There〉在 Oricon「每日数位单曲排行榜」上直接排名第一。此外，早先同月11日发行的数位单曲〈Super Tuna〉（超级鲔鱼）也登上了排行榜的榜首，继续证明了他的强大存在感。

▼新公开的〈I’ll Be There〉现场演奏版：



另外，〈I’ll Be There〉是 Jin 将於11月15日下午2点(KST)发行的首张个人专辑《Happy》中的先行曲，欢快的摇滚乐（一种混合摇滚乐和乡村音乐的流派）声音刺激著听众的心率，当你感到疲倦和孤独时，Jin 希望能透过这首幸福歌曲传递给大家充满希望的力量。



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