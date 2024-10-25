《爱过之后来临的》结局先公开：润吾时隔五年终於接电话！影片已破12万观看

由李世荣与坂口健太郎主演之韩日跨国戏剧《爱过之后来临的》，今晚（25日）将迎来大结局，韩方平台Coupang Play已公开第6集结局先公开片段。

片段内容疑似是接在第5集结尾后，崔红（李世荣 饰）终於下定决心和青木润吾（坂口健太郎 饰）复合，但撞见对方与小林环奈（中村杏 饰）并肩喝酒。润吾想对小红解释，从出版社编辑那取得了小红的手机号码，正巧，小红先打来了。



还记得五年前小红为何和润吾分手吗？润吾总是让小红感到孤独，最忍无可忍的是润吾不是失约就是搞失踪不接电话，五年后的此时，润吾终於肯接电话了！小红表示自己只是因为无法送机，所以打电话打声招呼、说声谢谢，润吾则提出想见面、想解开误会，说环奈只是跟著他来的责任编辑而已，「哪怕是现在也想见面好好解开，特别是过去的事情，拜托了，小红」。「现在在哪里？」小红擦掉脸颊滑落的眼泪。



▼先公开影片，短短8小时已破12万观看，涌入近700则留言，足见人气之高



原本看结局预告，有网友担心结局是不是就停在打电话，但从先公开片段看来应该还有后续，网友已开始幻想能出第二季、第三季甚至是第四季，希望能看到两人婚后生活，也有人觉得结局就算老套也没关系，绝对要是复合的幸福结局。从预告到先公开片段，大家都在说「润吾终於接电话了」，有网友直言：「讨人厌的不接电话习惯现在完全改掉了颗颗颗颗颗颗颗。」也有网友觉得润吾喊「小红」的语气还是忆如既往温柔，「要融化了」。

《爱过之后来临的》结局，香港观众於今晚8时15分可至「黄Viu煲剧平台」免费收看。



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