韩媒爆(G)I-DLE小娟「不续约」！CUBE娱乐立即回应：正在讨论中，会努力尽快传达好消息

今日（25），据韩媒 xportsnews 报导，(G)I-DLE 小娟最近与CUBE娱乐就续约问题进行讨论，但最终未能成功，将在合约到期之后离开CUBE娱乐。

CUBE娱乐也立即回应：「现在与(G)I-DLE 小娟签订的专属合约到期是事实，但是正在继续讨论续约问题。世界巡演等已经预定的日程将不受续约与否的影响进行。」还表示将通过与艺人发展、真诚的协商，努力尽快传达好消息。



8月，小娟在 (G)I-DLE 首尔演唱会上，在个人舞台中演唱了个人单曲〈Is this bad b***** number？〉，还唱到「C8，11月合约结束，谁敢阻拦我」的歌词，引发热烈讨论。当时 CUBE 娱乐：「不知道 SOLO 舞台的具体内容。」小娟也发表自己的立场表示：「我没有撒谎也没有刻意隐瞒公司，彩排也在大家面前展现数十次，是大家一起打造的舞台。」引发与经纪公司不和的传闻。



（延伸阅读：CUBE娱乐回应(G)I-DLE小娟「合约结束舞台」：公司事先已知晓，正在和平商讨续约中）

在这种情况下，业界还传出小娟将与HYBE娱乐旗下的厂牌KOZ娱乐签订专属合约的传闻，KOZ娱乐方面回应：「小娟与KOZ并无关联。」

另外，(G)I-DLE 这次的《 (G)I-DLE WORLD TOUR 'iDOL'》演唱会从首尔展开，目前已经进行超过一半的场次，接下来剩下澳门、墨尔本、雪梨的场次，她们将在结束预定的世界巡演后确定是否续约。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻