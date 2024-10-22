《拥月》「旼花公主」要嫁了！南保罗Vlog录下被求婚过程，「十三手足长女」的她获粉丝祝福

演员南保罗（曾译南宝拉），昨（20）日透过 YouTube惊喜宣布婚讯，原来是男朋友向她求婚成功。

南保罗更新一支日本旅游Vlog〈我在日本旅游时被求婚了……〉，开头便破题粉丝常常问她感情状况、说羡慕能娶到她的人，而要娶她的人真的出现了。她在一间餐厅即将用完餐时，坐她对面一同吃饭的男友突然拿出戒指，让她瞬间红眼眶，手足无措地捂住嘴喊：「应该要先说才对……」



南保罗说以前不懂为何被求婚会哭，现在才明白，她第一次哭是因为吓到了，第二次是因为感动。男友替她戴上戒指，她继续红著眼眶对男友说谢谢，并要男友牵著自己的手，她对他说：「人生一起走下去吧！当我的同事吧！」两人约定好要当彼此终身的同事。



频道粉丝都替她相当开心，留言「南保罗有资格幸福，全国人民都知道有多辛苦」、「男友真有福气……娶了个福星老婆……是生活至尊，养育弟弟妹妹时已具备宽广的领导能力，是照顾孩子的高手，又很漂亮，做事也做得漂亮的第一名新娘」、「生活能力很强，很会做料理又漂亮，人又善良」、「恭喜国民长女结婚」、「到底是什么样的男人竟然得到了眷顾，当然那名男子也像宝拉一样帅气善良，恭喜」……等等。



为何粉丝说南保罗辛苦还说她是「国民长女」呢？1989年生现年34岁的南宝罗，2005年16岁之际从喜剧综艺《星期日星期日晚上》出道，她的家庭状况许多韩国人都知情，是「十三兄弟姐妹之长女」，出道后还常常挂著笑脸在父母经营的餐厅帮忙、会搭地铁通勤，毫无距离让民众备感亲切。大众也知道她排行第五的弟弟2015年自尽身亡的悲痛消息。

南宝罗除了出道之作，最为人所知的作品是《拥抱太阳的月亮》阳明君（丁一宇 饰）的妹妹「旼花公主」，还有《鲨鱼》饰演金南佶的妹妹，近年较为人所知的是《今日的网漫》饰演想挖脚崔丹尼尔的前女友，还有连续剧《现在很美丽》、《孝心各自为生》的演出。南宝罗现在重心几乎移往YouTube，已近10万订阅，频道主题包含旅游、做菜，也常常能看见她和弟弟妹妹的温暖相处。



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