演员李章宇体重忽胖忽瘦像吹气球！一天内体重可以起伏在5公斤之多！

演员李章宇表示自己从96公斤减重至85公斤！日前他登上YT节目与吃播主heebab喜饭一起去市场大吃，也提到自己谜样的体重。

Heebab在影片中对李章宇说，他的体重最近似乎又回复原状了，因为前阵子李章宇为了节目《我独自生活》中与全玄茂及朴娜莱共同拍摄健身照，於是在4个月的期间内透过运动以及饮食管理，成功为103公斤的自己甩肉22公斤，成绩可说是相当好，在当时也成为话题讨论。不过似乎又再度回胖了。



体重又回胖的李章宇，说自已似乎无法维持，也反问Heebab是否有维持体重的秘诀？Heebab说自己近期沉迷於足球，李章宇笑说自己也都有在运动，但却没能达到身陷其中的程度，认为还是填饱肚子比较重要，让人听了觉得相当有同感。接下来两人也来到京东市场，把所有菜单都点完一轮的李章宇显得相当满足。



李章宇也立刻被问到体重现况，他笑说之前曾经减重到85公斤左右，一周前量过是96公斤，笑说现在应该就胖到3位数了吧！Heebab也很惊讶地问说有可能1周增加3公斤以上的吗？李章宇更回答「就算在1天内都可以胖到5公斤」让大家觉得很不可思议。李章宇也表达过自己到济州岛开咖哩店与鲍鱼粥店的计画，也被问到那想要开到100家店吗？他则表示比起店的数量，更希望开的是真正好吃的店，果然李章宇对於美食是相当的热情。



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