「新一代国民妈妈」郑英珠儿子患ADHD曾让她操碎心，算命算出有「二婚命」，对象是年下同事！

是《社内相亲》「夏莉妈」、《背著善宰跑》「任率妈」与《她的日与夜》「微进妈」的郑英珠，接连在热门剧里扮演女主角妈妈的郑英珠，和剧中女儿的互动经常带给人深刻印象，俨然是新一代「国民妈妈」。然而，现实生活中的她，与儿子的相处曾遭遇很大挫折。

郑英珠1971年生、现年53岁，2000年29岁便结婚，2013年和丈夫离婚，两人的孩子原本交由丈夫扶养，2017年起改由自己扶养。她曾在知名的精神科医师吴恩英博士的节目中，透露儿子患有ADHD还有暴力倾向，常常和同学起冲突被烙上问题少年印记，虽说儿子5、6岁时就向吴恩英博士谘商，但儿子20岁成年后仍有暴力倾向。当时吴恩英博士解释有些人对愤怒的调节发展比较晚，若没有及时治疗，成年后仍有问题，并耐心地引导郑英珠如何和孩子相处、如何调整自己心态。



近期《我家的熊孩子》（EP.414），郑英珠因算命让这些事情再次曝光，儿子近况也被公开。郑英珠问事的巫师「建柱法师」说她是「孤儿院院长和老人院院长」的八字，要养活所有人，「现在很难过很辛苦，但是又没办法表达，都是笑著的，所以心里很受伤」。郑英珠拭泪，坦言儿子的状况严重到23岁仍像国中生，金钱观念也因为从小没替他打好基础而糟糕。



郑英珠妈妈回忆起郑英珠曾和孙子起很大的口角，以致於郑英珠气到人倒地休克。郑英珠妈妈待郑英珠醒后厘清来龙去脉，太生气了便对孙子说：「你为什么伤妈妈的心？她虽然是你妈妈，但也是外婆的宝贝女儿，为什么伤我女儿的心？」不过，郑英珠妈妈透露孙子已独立两年、过得很好，也不时会来外婆家来。



郑英珠虽说了对儿子感到遗憾的部分，但也说了儿子是感性之人，感性的时候非常体贴温暖。不用郑英珠说，巫师也知道儿子喜爱音乐、还出国做些什么，郑英珠便回答儿子想去芝加哥学音乐，她便送他去了，她也大概了解「音乐是他的出口」，巫师要她不用担心儿子未来发展。此集特别MC宋一国相当认可郑英珠儿子的音乐才能，也向郑英珠妈妈建议要继续支持他。

巫师接著感叹郑英珠婚结得太早，不过有「二婚命」好消息，对方和前夫一样是年下！还是同事，小1到2岁！伤感转变为兴奋，郑英珠开始猜是林元熙还是郑雨盛，自己想一想都笑出来XD。



上述完整节目，香港观众可至黄Viu煲剧平台免费收看。郑英珠是和崔振赫同行接受算命，崔振赫的结果可见另一篇报导‎〈崔振赫也太惨！被两名女友劈腿之外，今年2月又受背叛，4月新家房子出问题〉‎。

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