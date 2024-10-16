以金泰梨为原型！Disney+《正年》极短发惊艳粉丝　一开口收视率暴冲破8%

Disney+好戏不间断！最近可说是百花齐放的时刻，包含D+独播的《来自地狱的法官》收视率节节飙升，第8集更创下超狂收视13.6%。另外男神金东旭抛开包袱搞笑演出的《首尔破笑组》与金宣虎、车胜元男神对决的《暴君》都掀起极高讨论话题。如今又有强档上线！由金泰梨主演的漫改韩剧《正年》才刚在周末上档，收视率就从4.844%几乎翻倍爆冲至8.216%。不少网友就被金泰梨惊人的肺活量与破格的极短发惊喜到不行！

金泰梨的「天口声」嗓音

在《正年》中饰演主角「尹正年」的金泰梨，早在作品开播之前就让网友好奇她的真正嗓音为何。果然一开口就狂掀讨论潮！第一集中她为了击退流氓高唱的《南原山城》，浑厚的嗓音加上富含感情的抑扬顿挫，彷佛跟著歌声就能身历其境。连居民都停下来聆听、流氓都鼓掌叫好，尹正年宛如一名天生的女伶，剧中金泰梨的歌声也被称作是「天口声」嗓音，代表天赐的嗓音。另外她的极短发造型也受到网友热议，尽管不修边幅但却同时散发出坚毅果敢的一面，绝对只有金泰梨才能胜任。



辛睿恩的歌声同样令人惊艳

除了尹正年之外，剧中另一名女主角则是以音乐世家出生，无论是外表跟内在都是顶尖的许英諝，该角找来年仅26岁的辛睿恩饰演。辛睿恩在一幕与尹正年歌声较量的桥段中，展现了嘹亮又饱和的歌声，无论是低沉还是高亢的旋律都能完美消化，另外她反串一段《春香传》中男仆「房子」的百变演技还登上南韩热搜。片段播出后网友无不惊喜高喊「辛嗓音很猛唉！」、「辛睿恩这次很不错唉」还有网友敲碗，希望辛睿恩跟金泰梨都有机会可以替作品献唱OST。



郑恩彩简直帅到没人性！

《正年》整部作品从演员到背后团队，全是由女性组成。所以在剧中的「男主角」文钰琼则是找来英气十足的女星郑恩彩饰演，早在先前郑恩彩在《正年》作品海报曝光时，就被喻为期待度最高的角色。果然高冷的面貌让他在换上男装之后显得更加帅气。浓眉大眼的容颜与模特儿般的身材，才刚开播就已经圈粉一票粉丝。文钰琼从一开始见到尹正年，就挑中她作为挑战自己的竞争人选，还直接给他正式剧本排练，难道这一切只是为了他口中「比较不无聊」才去做的事，还是另有解答呢？！



正年妈不为人知的秘密？

就算大家都看好正年能够在国剧团发光发热，但她却有一位永远的反对派，正是自己的母亲徐用艺（文素利饰演）。徐用艺从过去就多次警告正年不可用自己的歌喉赚钱，连开口唱歌都不行。当得知正年要从木浦离开去首尔加入国剧团时，徐用艺还一度气到晕厥。但正年进了国剧团之后，独特的歌声吸引了团长姜笑福（罗美兰饰演）的注意，姜笑福发现她的歌声与自己一名熟悉的朋友很像。接著故事回到第一集开头，一名叫蔡公宣的小女孩向歌伶说「我也想成为跟你一样冠群绝伦的人！」一旁静静坐著的就是年轻时期的姜笑福，究竟蔡公宣是否就是徐用艺？为何她要隐姓埋名自己的过去？更多精彩内容请一定要锁定Disney+独播的人气漫改剧《正年》！



Disney+ 独家跟播《正年》每周六日晚间10:30 上架新集数

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